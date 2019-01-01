سائح صينى يرفع علم مصر فى مباراة أوغندا: شجع «أم الدنيا»

07:42 م | الإثنين 01 يوليو 2019
سائح صينى وصديقته يشجعان مصر فى مباراة أوغندا

سائح صينى وصديقته يشجعان مصر فى مباراة أوغندا

كتب: حسن شحاتة

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فى مباراة مصر وأوغندا أمس، كان له حضور لافت فى استاد القاهرة، ملامحه صينية ويمسك بالعلم المصرى هاتفاً بلهجة عربية مكسرة «مصر أم الدنيا.. مو صلاح».

جاء «لين جولونج» من الصين قبل شهر من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، برفقة صديقته «آين شيى»، 25 عاماً، قطعا مسافة كبيرة من الصين إلى القاهرة فى جولة سياحية تزامنت مع العُرس الكروى الأفريقى، فقرر مشاهدة إحدى المباريات التى يلعبها الفريق المصرى لتشجيعه ودعم محمد صلاح: «أنا بشجع محمد صلاح ووردة، وكنت سعيد بقرار عودته بعد أزمته الأخيرة، فهو لاعب رائع يستحق الوجود فى البطولة».

"جولونج": أعشق الفراعنة ولأول مرة أشاهد مباراة فى الاستاد

قام «جولونج» بجولة فى محافظات مصر وشوارعها المختلفة قبل البطولة، مستمتعاً بمناظرها الخلابة: «زرت السويس والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وأنوى خلال الأيام المقبلة زيارة شرم الشيخ»، يقولها صاحب الـ30 عاماً، والذى يؤكد أنها المرة الأولى التى يحضر فيها مباراة فى الاستاد ولن تكون الأخيرة: «شاهدت مباراة الافتتاح فى التليفزيون، كانت رائعة، ولو كنت أعرف أنها ستخرج بهذا الجمال لكنت حرصت على الحضور فى الملعب».

وعبّرت «آين شيى» عن فرحتها بزيارة مصر، وحماسها لمشاهدة مباريات البطولة، والمنتخب المصرى تحديداً: «لا أعرف من اللاعبين سوى محمد صلاح، فهو أحد أفضل اللاعبين فى العالم، وأصبح أسطورة عالمية، ويُقارن بمشاهير كرة القدم، مثل ميسى ورونالدو».

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