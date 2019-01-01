الإفتاء: الوشم على الجلد نوعان أحدهما حرام شرعا

05:37 م | الإثنين 01 يوليو 2019
الوشم

الوشم

كتب: منى السعيد

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد رواد صفحتها الرسمية على فيس بوك، حول "جواز رسم الوشم على الجلد؟".

 

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إن هناك نوعين من رسم الوشم على الجلد، الأول من خلال وخز الجلد وإدخال حبر ملون، بحيث يكون الرسم دائم ومستمر، وهذا النوع حرام شرعًا، لأنه تغيير لخلقة الله.

أما النوع الثاني، فهو يعتمد على رسم على الجلد مباشرة، وهو غير دائم، ولكنه يستمر لمدة 6 أشهر، وهذا النوع يجوز، ولا حرج فيه.

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