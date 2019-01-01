المرصد الفلكي البريطاني: كسوف كلي للشمس الثلاثاء المقبل

05:28 م | الأحد 30 يونيو 2019
المرصد الفلكي البريطاني: كسوف كلي للشمس الثلاثاء المقبل

المرصد الفلكي البريطاني: كسوف كلي للشمس الثلاثاء المقبل

كتب: ياسمين ياسر

أخبار متعلقة

محطات تاريخية لـ"كسوف الشمس".. من "النسبية" إلى"صلب المسيح"

محطات تاريخية لـ"كسوف الشمس".. من "النسبية" إلى"صلب المسيح"

بالصور| ابنة ترامب تتعرض لموقف محرج بسبب "كسوف الشمس"

بالصور| ابنة ترامب تتعرض لموقف محرج بسبب "كسوف الشمس"

بالفيديو| لحظة كسوف الشمس في أمريكا لأول مرة منذ 99 عاما

بالفيديو| لحظة كسوف الشمس في أمريكا لأول مرة منذ 99 عاما

إيذانا ببدء الصيف.. الشمس تتعامد على 5 معابد فرعونية

إيذانا ببدء الصيف.. الشمس تتعامد على 5 معابد فرعونية

أكد مراقبون فلكيون بمرصد التلسكوب "SLOOH " أن الكرة الأرضية على موعد الثلاثاء المقبل مع كسوف كلي للشمس، حيث يبدأ الكسوف أولًا بشكل جزئي حين يظهر القمر في اتصال مع الشمس فوق المحيط "الهادي" في تمام الساعة 12:55 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية و 17:55 بتوقيت جرينتش، ثم بعد ذلك يحدث كسوف كلي للشمس حين يمر القمر بين الأرض والشمس في تمام الساعة 16:39 بالتوقيت المحلي و20:39 بتوقيت جرينتش.

وقال بول كوكس كبير المسؤولين الفنيين بمرصد "SLOOH"، إن الكسوف سوف يغطي مساحة عرضها 200.6 كيلو متر، ويستغرق مدة أربع دقائق و32 ثانية، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح "بول" أن ظاهرة الكسوف الكلي للشمس تحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، حيث يغطي القمر قرص الشمس بالكامل مما يحجب الشمس عن الرؤية، وتندفع حرارة الشمس بعيدًا عن السماء فتظهر النجوم والكواكب بشكل أكثر إشراقًا.

وأوضح البيان الصادرعن مرصد " SLOOH"، أن الكسوف الكلي للشمس 2019، سيظهر فقط في أجزاء صغيرة من أمريكا الجنوبية في تشيلي والأرجنتين، قبل غروب الشمس مباشرة ولن يكون مرئيًا في نصف الكرة الشمالي لذلك أُطلق عليه الكسوف الكلي لأمريكا الجنوبية.

وذكر البيان الصادر عن المرصد أن الكسوف منذ بدايته سوف يستغرق أربع ساعات و50 دقيقة، وأضاف أن هذا أول كسوف كلي يحدث في أمريكا الجنوبية منذ أغسطس 2016، وأن الكسوف التالي المرئي من بريطانيا سيكون في 12 أغسطس .2026

وأشار "بول" إلى أن بعض المناطق في المحيط الهادئ وفي أمريكا الجنوبية مثل  إكوادور، البرازيل، أوروجواي وباراجواي، من الممكن أن تشاهد الكسوف ولكن بشكل جزئي إذا سمح الطقس بذلك.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

واتساب يعلن توقفه عن العمل على آلاف أجهزة المحمول العام المقبل

واتساب يعلن توقفه عن العمل على آلاف أجهزة المحمول العام المقبل

من المنتظر أن يتوةقف تطبيق واتساب على جميع الهواتف التي تعمل بنظام "ويندوز" في نهاية العام الحالي
صحفي جنوب أفريقي ينبهر برخص الأسعار في مصر مقارنة ببلده: "هيتبنوني"

صحفي جنوب أفريقي ينبهر برخص الأسعار في مصر مقارنة ببلده: "هيتبنوني"

صحفي رياضي من جنوب أفريقيا يثير جدل بتغريداته حول رخص الأسعار في مصر، بداية من الطعام والشراب وبحتى باقات الإنترنت.
تحت المحيط.. اكتشاف أكبر خزان للمياه العذبة في العالم

تحت المحيط.. اكتشاف أكبر خزان للمياه العذبة في العالم

عثر علماء أمريكيون على حزان مياه جوفيه أسفل المحيط الأطلنطي، يعتبر أكبر خزان مياه عذبة في العالم.
نصائح لتنظيف الحذاء الأبيض واستعادة بريقه الأصلي

نصائح لتنظيف الحذاء الأبيض واستعادة بريقه الأصلي

تستعرض الوطن نصائح لتنظيف الحذاء الأبيض والمساعدة على إزالة الأتربة والأوساخ منه
تحت ضغط السخرية والهجوم.. فنانون حذفوا صورهم على "السوشيال ميديا"

تحت ضغط السخرية والهجوم.. فنانون حذفوا صورهم على "السوشيال ميديا"

حذف فنانون بعض صورهم التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضوا لانتقادات واسعة وهجوم أو سخرية من قبل متابعيهم