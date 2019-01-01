المرصد الفلكي البريطاني: كسوف كلي للشمس الثلاثاء المقبل

أكد مراقبون فلكيون بمرصد التلسكوب "SLOOH " أن الكرة الأرضية على موعد الثلاثاء المقبل مع كسوف كلي للشمس، حيث يبدأ الكسوف أولًا بشكل جزئي حين يظهر القمر في اتصال مع الشمس فوق المحيط "الهادي" في تمام الساعة 12:55 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية و 17:55 بتوقيت جرينتش، ثم بعد ذلك يحدث كسوف كلي للشمس حين يمر القمر بين الأرض والشمس في تمام الساعة 16:39 بالتوقيت المحلي و20:39 بتوقيت جرينتش.

وقال بول كوكس كبير المسؤولين الفنيين بمرصد "SLOOH"، إن الكسوف سوف يغطي مساحة عرضها 200.6 كيلو متر، ويستغرق مدة أربع دقائق و32 ثانية، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح "بول" أن ظاهرة الكسوف الكلي للشمس تحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، حيث يغطي القمر قرص الشمس بالكامل مما يحجب الشمس عن الرؤية، وتندفع حرارة الشمس بعيدًا عن السماء فتظهر النجوم والكواكب بشكل أكثر إشراقًا.

وأوضح البيان الصادرعن مرصد " SLOOH"، أن الكسوف الكلي للشمس 2019، سيظهر فقط في أجزاء صغيرة من أمريكا الجنوبية في تشيلي والأرجنتين، قبل غروب الشمس مباشرة ولن يكون مرئيًا في نصف الكرة الشمالي لذلك أُطلق عليه الكسوف الكلي لأمريكا الجنوبية.

وذكر البيان الصادر عن المرصد أن الكسوف منذ بدايته سوف يستغرق أربع ساعات و50 دقيقة، وأضاف أن هذا أول كسوف كلي يحدث في أمريكا الجنوبية منذ أغسطس 2016، وأن الكسوف التالي المرئي من بريطانيا سيكون في 12 أغسطس .2026

وأشار "بول" إلى أن بعض المناطق في المحيط الهادئ وفي أمريكا الجنوبية مثل إكوادور، البرازيل، أوروجواي وباراجواي، من الممكن أن تشاهد الكسوف ولكن بشكل جزئي إذا سمح الطقس بذلك.