التعرف على حجم الدماغ البشري بطريقة 3D

طوّر البروفسور التركي نيازي آجار، طريقة جديدة لحساب حجم الدماغ البشري، باستخدام الحاسب الآلي بشكل ثلاثي الأبعاد، وذلك عن طريق الكشف على الأمراض التي تصيب الدماغ مثل ألزهايمر، والخرف.

ويشير آجار إلى أنّه في حالة الإصابة بأمراض نفسية وعصبية، تحدث بعض التغيرات التي تؤثر على حجم الدماغ وسطحه، إذ إنّ مساحة سطح الدماغ البشري أمر أساسي حال تشخيص المريض، وفقًا لـ"البيان".

ويمكن قياس سطح الدماغ بواسطة استخدام الحاسب المتصل بجهاز كمبيوتر، إذ يتم تثبيت مجموعة من النقاط، ومن ثم حساب حجم الدماغ وسطحه من خلال عدد النقاط، ومن خلال تلك العملية يمكن حساب الورم الموجود في الدماغ.

وأوضح آجار أنّ استخدام تلك الطريقة يعمل على تسهيل عملية التشخيص الدماغي، بالنسبة للمصابين بأمراض عصبية ونفسية.