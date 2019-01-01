تاريخ مصر وأوغندا في أمم أفريقيا.. اكتساح للفراعنة ونهايات حزينة

يستقبل ستاد القاهرة الدولي، التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة منتخبي مصر وأوغندا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

لقاء اليوم بين مصر وأوغندا هو الخامس بين الفريقين في بطولة أمم أفريقيا عبر تاريخها، وشهدت المواجهات الأربع الماضية تفوقًا كاسحًا لمنتخب الفراعنة، إلا أن نهاية البطولة دومًا لم تأت بما تشتهي رياح المصريين.

المواجهة الأولى بين مصر وأوغندا في بطولة أمم أفريقيا كانت على ملعب هيلا سيلاسي بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا في 18 يناير عام 1962، في الدور نصف النهائي للبطولة، واستطاع منتخب الفراعنة تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين عن طريق المايسترو صالح سليم ومحمد بدوي.

بعد تغلب مصر على أوغندا في نصف النهائي، اصطدم منتخب الجمهورية العربية المتحدة حينها، بأصحاب الأرض إثيوبيا، والذين استطاعوا التغلب على الفراعنة بأربعة اهداف مقابل هدفين والظفر بلقب البطولة.

المباراة الثانية بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا التي استضافتها مصر عام 1974، وانتهت بفوز مصر 2-1، في المباراة الافتتاحية للبطولة بإستاد القاهرة في الأول من مارس 1974، سجلهما علي أبوجريشة، وعلي خليل، وسجل للضيوف ستانلي موبيرو.

منتخب مصر شق طريقه عقب الفوز على أوغندا في الافتتاح، ليصطدم بمنتخب الكونغو زائير في مباراة قبل النهائي، والتي تقدم فيها الفراعنة بهدفين في الشوط الاول، وبدا للجميع أن الفراعنة في طريقهم نحو النهائي، إلا أن سيناريو مأساوي بتسجيل الضيوف لثلاثة أهداف متتالية كتب نهاية حزينة لمنتخب مصر على أرضه.

اللقاء الثالث بين الفريقن كان في النسخة التالية عام 1976 في أثيوبيا، والتي انتهت كذلك بفوز مصر بهدفين لهدف سجلهما مصطفى عبده وطه بصري، قبل أن يخرج الفراعنة من المغرب في مباراة قبل النهائي بالخسارة بهدف نظيف.

المباراة الرابعة بين المنتخبين كانت في النسخة الماضية من "كان"، وفاز فيها الفراعنة بهدف عبدالله السعيد، قبل أن يشق أبناء كوبر طريقهم لنهائي البطولة، والذي خسره الفراعنة من الكاميرون بعد التقدم بهدف محمد النني.