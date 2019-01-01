مقتل موسيقي إسرائيلي في وسط المكسيك

04:08 ص | الأحد 30 يونيو 2019
روبين دهان - أرشيفية

روبين دهان - أرشيفية

كتب: وكالات

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قالت السلطات المكسيكية، إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص منسق الموسيقى الإلكترونية الإسرائيلي رونين دهان، المعروف باسم بيربليكس، خلال هجوم على ناد للرقص في مدينة سان لويس بوتوسي، وسط المكسيك. 

وبحسب "سكاي نيوز"، ذكر مكتب النائب العام لولاية سان لويس بوتوسي في بيان، اليوم، أن مجموعة من الرجال المسلحين دخلوا النادي الواقع في جنوب المدينة في ساعة مبكرة من صباح السبت وأطلقوا النار وقتلوا دهان البالغ من العمر 45 عاما وأصابوا ثلاثة آخرين.

ولفظ أحد الجرحى أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في أحد المستشفيات فيما بعد، ولم يُعرف الدافع وراء عملية القتل حتى الآن، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال مكتب النائب العام، إن "دهان" كان يؤدي عرضًا في النادي وتم التعرف عليه من الوثائق التي كانت معه وإنه كان مواطنًا إسرائيليًا، وأوضحت صفحة رسمية لدهان على "فيس بوك" أنه ولد في فرنسا ونشأ في إسرائيل ومستقر في ستوكهولم.

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