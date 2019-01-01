بسبب كذبه لتبرير تأخره عن العمل.. أمريكي يواجه السجن 7 سنوات

04:07 ص | الأحد 30 يونيو 2019
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

كتب: وكالات

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روى أمريكي قصة وهمية تتعلق بالشرطة لتبرير تأخره عن العمل، ما جعله يواجه اتهامات حقيقية بالتزوير في مقاطعة نيوهامشير. 

وذكرت صحيفة "كاليدونيان ريكورد" أن بول نيلسون، الذي يبلغ من العمر 51 عاما، وهو من مدينة ليسبون، اتهم الأسبوع الماضي بالتزوير، وتلك التهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وقالت الشرطة الأمريكية، إنه أخبر رئيسه في العمل بأنه تأخر عن دوامه في شركة إنشاءات، لأن أحد عناصر شرطة ليسبون أعطاه تحذيرًا بشأن تسجيل سيارته منتهي الصلاحية، وعندما شعر رئيسه بالشك في الرواية، أعطاه نيلسون خطابا يزعم أنه من ضابط شرطة مع وصف مفصل لتفاعلهما، بحسب الشرطة.

واتصل رئيسه بالشرطة التي قالت له إنها لم تكن على اتصال مع نيلسون في ذلك اليوم، ولم تكتب له أي رسالة.

 

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