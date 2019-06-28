لأغراض بيئية.. تطوير روبوت طائر على شكل حشرة

04:07 ص | الأحد 30 يونيو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: الوطن

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طور باحثون أمريكيون من جامعة هارفارد آلة "روبوت" على شكل حشرة تستطيع الطيران عن طريق أربعة أجنحة مصنوعة من ألياف الكربون والبوليستر وخلايا ضوئية محدودة الصغر.

يسمى الروبوت الجديد، روبوبي إكس وينج  "Robobee X Wing"، أما عن مواصفاته، فطوله أقل من 5 سنتيمترات ووزنه 259 ميليجراما فقط.

وعن الاستخدام، فيمكن استغلاله في أغراض بيئية والطيران في الأماكن الصغيرة والضيقة، بحسب ما نقلت "دويتشه فيله" عن مجلة "نيتشر".

وظل العلماء يواجهون مشكلة توفير مصدر طاقة لتشغيل نماذج مشابهة لذلك الروبوت لوقت طويل، إذ تحرك الحشرات الحقيقية أجنحتها لتتمكن من الطيران باستخدام الطاقة المحفوظة في العضلات، ولكن لا يحقق الاعتماد على البطاريات العادية مصدرا جيدا للطاقة فضلا عن ثقل وزنها.

للتغلب على هذه المعضلة، أضاف الباحثون إلى نموذج "روبوبي اكس وينج" خلايا شمسية لتوليد طاقة تصل قوتها  5 فولت تقريبًا، ومن ثم تكثيف الطاقة عبر مكثف خاص لتصل إلى 200 فولت.

وذكر الباحث في مجال الهندسة بجامعة هارفارد، نوح جيفيرز، أنهم أرادوا رفع المستوى فيما يتعلق بكمّ الطاقة التي يمكن الحصول عليها من العضلات الصناعية في الروبوت ومدى كفاءة نظام التشغيل بأكمله.

طار الروبوت، أكثر من بضعة ثوان فقط لأن محركاته مازالت تعاني من عدم القدرة على تخزين الطاقة، ولكن أعضاء الفريق البحثي يؤمنون بقدرتهم على إيجاد حل لذلك مستقبلا.

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