أزهري: "القتل الرحيم" إثم.. ومرتكبه يخالف الشريعة

مريض ميؤوس من شفائه، أسرة تتعذب لرؤيته دون حراك، أجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي هي الحل الوحيد لبقائه على قيد الحياة، ليقترح أحد الأطباء "القتل الرحيم" بانتزاع الأجهزة وتركه لمصيره المحتوم من أجل راحة المريض من الألم والمرض.

والقتل الرحيم هو فعل أو ممارسة تُؤدّي لإنهاء آلام الأشخاص الذين يعانون من مرض مؤلم وغير قابل للشفاء، أو عجز في الجسد، مثل منع العلاج عن المريض مّا يؤدي إلى وفاته.

وأوضح أحمد مدكور أحمد علماء الأزهر الشريف لـ"ألوان"، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إراقة دم مسلم وقال في حديثه "لأن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم".

وأضاف أن الإسلام نهى عن القتل ولا يقبل بـ"القتل الرحيم" أو أي نوع من أنواع القتل، لأن القتل الرحيم يعتبر بجمهور الفقهاء قتل للنفس التي حرمها الله، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"، كما قال في سورة يوسف "وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ".

ونصح "مدكور" بالصبر على اشتداد المرض لأنه ابتلاء من الله، ويجب أن يصبر المريض ويتحمل، وإذا كان الشفاء ميؤوس منه فليتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام "يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً".

وأوضح "مدكور" أن الطبيب الذي يشير لقتل مريض بـ"القتل الرحيم" فهو آثم، وإذا وافقه أهل المريض فإنهم يشاركونه في الإثم، ويعتبر ذلك تعديا على أقدار الله، وقال الله سبحانه الله في سورة الإسراء "لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورً".

وكانت محكمة فرنسية قضت يوم الجمعة الماضي، بالسماح بالقتل الرحيم لمريض قضى عشر سنوات في غيبوبة بعد تعرضه لحادث دراجة نارية أدى لإصابته بشلل رباعي.