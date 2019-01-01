العائلات تتسارع لتبنيها.. العثور على "رضيعة الهند" داخل غابة بأمريكا

02:08 م | السبت 29 يونيو 2019
العثور على طفلة فى أكياس بلاستيكية بغابة وعائلات تتسارع لتبنيها

العثور على طفلة فى أكياس بلاستيكية بغابة وعائلات تتسارع لتبنيها

كتب: الوطن

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على غرار "موكلى" الطفل الذى عثر عليه في الغابة وربته الذئاب، عثرت الشرطة الأمريكية على رضيعة في أكياس بلاستيكية في غابة بمقاطعة فورسيث بولاية جورجيا الأمريكية، في الـ16 من يونيو الجاري وأطلق عليها "رضيعة الهند" وتم إبلاغ السكان بها.

ولم يحدد مكتب عمدة مقاطعة فورسيث والدة الطفلة أو أقاربها قائلا: "لا توجد معلومات جديدة لتبادلها بشأن "مولودة الهند"، فيما قال توم رولينجز، مدير قسم خدمات الأسرة والطفل في جورجيا، "هناك الكثير من الأسر التي ترغب في تبنيها" موضحاً أن القسم لديه "أشخاص ينتظرون في طابور لاستضافة الطفلة بمنزل دائم"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ونشرت الشرطة لقطات مصورة أظهرت طفلة حديثة الولادة التي تُركت في غابة قرب مدينة كومينج، على بعد نحو 56 كيلومترا إلى الشمال من مدينة أتلانتا، وقام أحد الضابط بتمزيق الكيس البلاستيكي الذى توجد بداخله الرضيعة، وتم نقلها إلى المستشفى وقال الأطباء إنها لم تصاب بأي أذى.

وأطلق ضباط الشرطة على الطفلة اسم "رضيعة الهند"، تيمنا بقصة ماوكلي، أو "فتى الأدغال"، الذي ربته الذئاب في غابة في الهند، لتشجيع أي شخص لديه معلومات عن الوالدين على التقدم والإدلاء بها إلى مراكز الشرطة، وبعد ثلاثة أسابيع من العثور عليها، يقال إن الرضيعة "تبتسم" و"تنمو"، وأنها تحت رعاية خدمات الأطفال، وستظل هناك حتى يتم إيجاد منزل دائم لها.

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