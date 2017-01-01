جنش آخرهم.. إصابات حراس المنتخب في أمم أفريقيا "عادتنا ولا هنشتريها"

11:43 م | الجمعة 28 يونيو 2019
محمود عبدالرحيم جنش

محمود عبدالرحيم جنش

كتب: عبدالرحمن قناوي

أخبار متعلقة

عاجل| إصابة محمود جنش بقطع في وتر أكيلس

عاجل| إصابة محمود جنش بقطع في وتر أكيلس

صور| جدل حول الأحق بحراسة مرمى المنتخب: "الشناوي" الأقرب و"جنش" الأحق

صور| جدل حول الأحق بحراسة مرمى المنتخب: "الشناوي" الأقرب و"جنش" الأحق

نهضة بركان يهدد باللجوء لـ«فيفا» فى واقعة «جنش وتيسيما» فى نهائى الكونفيدرالية

نهضة بركان يهدد باللجوء لـ«فيفا» فى واقعة «جنش وتيسيما» فى نهائى الكونفيدرالية

نهضة بركان يهدد باللجوء لـ«فيفا» فى واقعة «جنش وتيسيما» فى نهائى الكونفيدرالية

نهضة بركان يهدد باللجوء لـ«فيفا» فى واقعة «جنش وتيسيما» فى نهائى الكونفيدرالية

منذ عودة منتخب مصر للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد غياب دام لثلاثة نسخ متتالية، تكررت إصابات حراس مرمى المنتخب خلالها، منذ نسخة الجابون 2017، وحتى النسخة الحالية التي تستضيفها مصر، بدءا من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

في بطولة الأمم الأفريقية 2017، التي وقعت فيها مصر في مجموعة ضمت غانا ومالي وأوغندا، كان شريف إكرامي، حارس الأهلي هو الحارس الأساسي للفراعنة، إلا أنه وقبل انطلاق البطولة، تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مران الفريق في الجابون، وهي الإصابة التي منعته من المشاركة في البطولة.

عقب إصابة إكرامي، تولى أحمد الشناوي مسؤولية حراسة عرين الفراعنة، وخلال أولى مبارايات منتخب مصر ضد مالي، تعرض أحمد الشناوي الحارس الثاني حينها لإصابة قوية، بعد إنقاذه إحدى الكرات الخطيرة لمالي، وهي الإصابة التي أجبرته على عدم استكمال البطولة.

لعنة إصابات الحراس المصريين خلال بطولة الأمم الأفريقية تواصلت في البطولة التي تستضيفها مصر حاليًا، حيث تعرض الحارس محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، للإصابة بقطع في وتر أكيليس بعد سقوطه مصابا في تدريب المنتخب استعدادا لمباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى أمام أوغندا.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

يجب تكرارها 4444 مرة.. الصلاة النارية لفك الكرب وتيسير الأمور

يجب تكرارها 4444 مرة.. الصلاة النارية لفك الكرب وتيسير الأمور

يمر بعض الناس بحالة من الكرب ويسعون أو يتمنون فكها ما يجعلهم يبحثون عن أدعية وصلوات لتيسير أمورهم
صحفي جنوب أفريقي ينبهر برخص الأسعار في مصر مقارنة ببلده: "هيتبنوني"

صحفي جنوب أفريقي ينبهر برخص الأسعار في مصر مقارنة ببلده: "هيتبنوني"

صحفي رياضي من جنوب أفريقيا يثير جدل بتغريداته حول رخص الأسعار في مصر، بداية من الطعام والشراب وبحتى باقات الإنترنت.
اقتصاد العالم في خطر.. ناسا تطلق رحلة لكويكب به ثروات بـ10 "مليار مليار" دولار

اقتصاد العالم في خطر.. ناسا تطلق رحلة لكويكب به ثروات بـ10 "مليار مليار" دولار

أعلنت ناسا عن الاستعداد لتنفيذ أولى مهماتها في كويكب عملاق في المجموعة الشمسية، يعتقد أنه يحتوي على كميات كبيرة من الذهب والبلاتنيوم
أسماك قرش تفترس فتاة وتمزقها أمام أعين والديها

أسماك قرش تفترس فتاة وتمزقها أمام أعين والديها

هاجمت اسماك قرش فتاة في جزر الباهاما ومزقتها أمام أعين والديها.
اتقي شر من أحسنت إليه.. أفعى تخنق صاحبها حتى الموت وتدفن معه

اتقي شر من أحسنت إليه.. أفعى تخنق صاحبها حتى الموت وتدفن معه

تسببت أفعى ضخمة في موت صاحبها، بعد التفت حول عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.