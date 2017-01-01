جنش آخرهم.. إصابات حراس المنتخب في أمم أفريقيا "عادتنا ولا هنشتريها"

منذ عودة منتخب مصر للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد غياب دام لثلاثة نسخ متتالية، تكررت إصابات حراس مرمى المنتخب خلالها، منذ نسخة الجابون 2017، وحتى النسخة الحالية التي تستضيفها مصر، بدءا من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

في بطولة الأمم الأفريقية 2017، التي وقعت فيها مصر في مجموعة ضمت غانا ومالي وأوغندا، كان شريف إكرامي، حارس الأهلي هو الحارس الأساسي للفراعنة، إلا أنه وقبل انطلاق البطولة، تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مران الفريق في الجابون، وهي الإصابة التي منعته من المشاركة في البطولة.

عقب إصابة إكرامي، تولى أحمد الشناوي مسؤولية حراسة عرين الفراعنة، وخلال أولى مبارايات منتخب مصر ضد مالي، تعرض أحمد الشناوي الحارس الثاني حينها لإصابة قوية، بعد إنقاذه إحدى الكرات الخطيرة لمالي، وهي الإصابة التي أجبرته على عدم استكمال البطولة.

لعنة إصابات الحراس المصريين خلال بطولة الأمم الأفريقية تواصلت في البطولة التي تستضيفها مصر حاليًا، حيث تعرض الحارس محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، للإصابة بقطع في وتر أكيليس بعد سقوطه مصابا في تدريب المنتخب استعدادا لمباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى أمام أوغندا.