دراسة: مشاهدة التلفاز 4 ساعات يوميا تؤدي إلى الوفاة

يجلس الكثير منّا أمام التلفاز لساعات طويلة غير مدركين الخطر، الذي يعرضون أنفسهم إليهم، وكشفت دراسة للباحثين بجامعة سنترال فلوريدا الأمريكية، أن مشاهدة التلفزيون لمدة 4 ساعات أو أكثر يوميا، تزيد من فرص الوفاة، مؤكدو أن الجلوس لمشاهدة التلفزيون يؤثر على صحة القلب.

وفحصت الدراسة 129 شخصا لمدة 8 سنوات، بالإضافة إلى 205 حالات وفاة، ووجد الباحثون أن من يجلسون لساعات طويلة في وظائفهم المكتبية، يمارسون الرياضة، ويتناولون الطعام بشكل صحي، كانوا أكثر صحة من الذين يجلسون أمام التلفزيون لساعات طويلة، حيث يبذلون نشاط بدني أقل، وتناول طعام غير صحي، وشرب كميات كبيرة من الكحول والسجائر، بحسب "سبوتنك".

وتوصلت الدراسة إلى أن 33% من المشاركين يشاهدون التلفزيون لمدة تقل عن ساعتين يوميا، و36% يشاهدونه لأربع ساعات يوميا، و31% يشاهدونه لمدة أكثر من 4 ساعات يوميا، ومن يشاهدون التلفزيون لمدة أكثر من 4 ساعات يوميا هم الأكثر عرضة للوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية.