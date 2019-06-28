الجائزة 4 ملايين جنيه.. PUBG تعلن عن مسابقة جديدة

أعلنت شركة PUBG عن عودة مسابقة PUBG Mobile Star Challenge 2019، التي سيحصل الفائز بها على 250 ألف دولار، أي ما يعادل 4 ملايين و175 ألف جنيه مصري.

وقالت PUBG، عبر أحد الحسابات الرسمية لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "وجهنا دعوة إلى 32 شخص من منشئي المحتوى الخاص بالألعاب من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى PMSC 2019. كن مستعدًا للتصويت لصالح نجمك المفضل ومساعدته على الفوز".

We've invited 32 gaming creators from all around the world to join PMSC 2019. Get ready to vote for your favorite star and help them dominate! https://t.co/9KIz0lpSKT #PMSC2019 pic.twitter.com/F6iDYPIr6C — PUBG MOBILE INDIA (@PUBGMOBILE_IN) June 28, 2019

بخلاف مسابقات PUBG Mobile الأخرى، تعد PMSC دورة مخصصة لمنشئي المحتوى الخاص باللعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كالمحتوى الخاص بشرح اللعبة ونصح اللاعبين وغيرها، وفقا لموقع "first post".

وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد الكشف عن التفاصيل الكاملة، إلا أن ما هو معروف حتى الآن أن الشركة اختارت أفضل 32 شخصا من منشئي محتوى يهتم بـPUBG من جميع أنحاء للمشاركة في PMSC 2019، سيتأهل منهم أفضل 16 لاعبًا فقط للنهائيات، وسيكون هذا بتصويت الجمهور.

الـ16 شخصا الفائزون بأكبر عدد من الأصوات سينشئ كل منهم فريق ويلعبون بطولة ساخنة، يحصل الفائز فيها على 250 ألف دولار.

نسخة PMSC القادمة ليست الأولى، إذ أقيمت نفس المسابقة العام الماضي في دبي، وكان بها 20 متسابقًا من أكثر من 10 مناطق، وفاز فيها فريق يدعى "RRQ Athena"، وحصل على جائزة بقيمة 600 ألف دولار.

تعد جائزة المنافسة لهذا العالم أقل بكثير هذا العام، ولكن هذا لن يمنع المبدعين من بذل قصارى جهدهم للترفيه عن معجبيهم.

يبدأ التصويت في 1 يوليو، لذا، فمن هذا التاريخ يمكن للاعبين والمشجعين التصويت لصالح منشئي محتوى PUBG المفضلين لديهم ليصلوا للمرحلة التالية التي ستكون في شهر سبتمبر.

ووفقا لموقع "guru gamer"، فإن المسابقة ستقام تحت رعاية "متجر جوجل" أو "Google Play".