الجائزة 4 ملايين جنيه.. PUBG تعلن عن مسابقة جديدة

أعلنت شركة PUBG عن عودة مسابقة PUBG Mobile Star Challenge 2019، التي سيحصل الفائز بها على 250 ألف دولار، أي ما يعادل 4 ملايين و175 ألف جنيه مصري.

وقالت PUBG، عبر أحد الحسابات الرسمية لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "وجهنا دعوة إلى 32 شخص من منشئي المحتوى الخاص بالألعاب من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى PMSC 2019. كن مستعدًا للتصويت لصالح نجمك المفضل ومساعدته على الفوز".

We've invited 32 gaming creators from all around the world to join PMSC 2019. Get ready to vote for your favorite star and help them dominate! https://t.co/9KIz0lpSKT #PMSC2019 pic.twitter.com/F6iDYPIr6C