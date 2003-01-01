فرنسا مولعة.. تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق: 44 درجة

تشهد فرنسا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق، في ظل موجة شديدة الحرارة تجتاح أنحاء جنوب ووسط أوروبا.

ووصلت الحرارة إلى 44.3 درجة مئوية في منطقة كاربنترا بإقليم فوكلوز جنوبي البلاد، وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة من قبل 44.1 مئوية، وذلك خلال موجة حارة أسفرت عن وفيات في عام 2003، وصلت وقتها إلى 44 درجة مئوية، وخلفت موجة أكثر من 70 ألف حالة وفاة في القارة الأوروبية، بحسب "سكاى نيوز عربية".

كما تشهد ألمانيا أقسى موجة حر منذ 70 عاما، وذلك مع بلوغ درجة الحرارة نحو 39 مئوية، الأربعاء، وفق وسائل إعلام ألمانية، ويطلق الأوروبيون على موجة الحر هذه اسم "فقاعة الصحراء"، نظرا لقدومها من الصحراء الكبرى في قارة أفريقيا.

وتأتى موجة "فقاعة الصحراء" الحارة في شهر يونيو، أي قبل نحو شهر من موسم الحر الأوروبي المعتاد، بين أواخر يوليو وخلال أغسطس، وينصح خبراء الأرصاد الجوية بالإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض للشمس والبقاء في الأماكن المفتوحة وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة.