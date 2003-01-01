فرنسا مولعة.. تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق: 44 درجة

08:51 م | الجمعة 28 يونيو 2019
ارتفاع درجات الحرارة فى فرنسا

ارتفاع درجات الحرارة فى فرنسا

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

مصممو أزياء يكشفون عن علاقة الألوان الفاتحة بأناقة الشتاء

مصممو أزياء يكشفون عن علاقة الألوان الفاتحة بأناقة الشتاء

بالصور| "ديزل" يقدم الألوان الفاتحة في أسبوع الموضة بميلانو

بالصور| "ديزل" يقدم الألوان الفاتحة في أسبوع الموضة بميلانو

درجة حرارة تصل لـ41.. "الأرصاد" تعلن طقس السبت

درجة حرارة تصل لـ41.. "الأرصاد" تعلن طقس السبت

درجة حرارة تصل لـ47.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم

درجة حرارة تصل لـ47.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم

تشهد فرنسا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق، في ظل موجة شديدة الحرارة تجتاح أنحاء جنوب ووسط أوروبا.

ووصلت الحرارة إلى 44.3 درجة مئوية في منطقة كاربنترا بإقليم فوكلوز جنوبي البلاد، وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة من قبل 44.1 مئوية، وذلك خلال موجة حارة أسفرت عن وفيات في عام 2003، وصلت وقتها إلى 44 درجة مئوية، وخلفت موجة أكثر من 70 ألف حالة وفاة في القارة الأوروبية، بحسب "سكاى نيوز عربية".

كما تشهد ألمانيا أقسى موجة حر منذ 70 عاما، وذلك مع بلوغ درجة الحرارة نحو 39 مئوية، الأربعاء، وفق وسائل إعلام ألمانية، ويطلق الأوروبيون على موجة الحر هذه اسم "فقاعة الصحراء"، نظرا لقدومها من الصحراء الكبرى في قارة أفريقيا.

وتأتى موجة "فقاعة الصحراء" الحارة في شهر يونيو، أي قبل نحو شهر من موسم الحر الأوروبي المعتاد، بين أواخر يوليو وخلال أغسطس، وينصح خبراء الأرصاد الجوية بالإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض للشمس والبقاء في الأماكن المفتوحة وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

جمهور ليفربول على "تويتر": هاتوا لنا تريزيجيه

جمهور ليفربول على "تويتر": هاتوا لنا تريزيجيه

طالب جمهور فريق ليفربول الإنجليزي، وصيف البريمييرليج، والمتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، بالتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق قاسم باشا
يجب تكرارها 4444 مرة.. الصلاة النارية لفك الكرب وتيسير الأمور

يجب تكرارها 4444 مرة.. الصلاة النارية لفك الكرب وتيسير الأمور

يمر بعض الناس بحالة من الكرب ويسعون أو يتمنون فكها ما يجعلهم يبحثون عن أدعية وصلوات لتيسير أمورهم
صحفي جنوب أفريقي ينبهر برخص الأسعار في مصر مقارنة ببلده: "هيتبنوني"

صحفي جنوب أفريقي ينبهر برخص الأسعار في مصر مقارنة ببلده: "هيتبنوني"

صحفي رياضي من جنوب أفريقيا يثير جدل بتغريداته حول رخص الأسعار في مصر، بداية من الطعام والشراب وبحتى باقات الإنترنت.
"دراسة استمرت 10 سنوات".. جوجل تضع 10 صفات للمدير الناجح

"دراسة استمرت 10 سنوات".. جوجل تضع 10 صفات للمدير الناجح

نستعرض أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في المدير الناجح، كما أعلنتها شركة جوجل عقب بحث استمر 10 سنوات.
Dell تحذر من ثغرة أمنية قد تعرض ملايين الحواسيب للخطر

Dell تحذر من ثغرة أمنية قد تعرض ملايين الحواسيب للخطر

 طالبت شركة Dell مستخدميها القيام بالتحديثات الجديدة لتجنب ثغرة تمكن الهاكرز من اختراق الأجهزة