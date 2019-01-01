واتساب يعلن توقفه عن العمل في نهاية العام الحالي

كشفت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، عن توقف تطبيق "واتساب" نهائيا لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة، التي تعمل بنظام ويندوز.

وسيتم إلغاء تطبيق "واتساب" من متجر "مايكروسوفت" الإلكتروني بعد 3 أيام فقط، وسيفقد تطبيق "واتس آب" الدعم الفني بصورة كاملة نهاية عام 2019، على جميع الهواتف العاملة بنظام "أندرويد 2.3.7" أو "آي أو إس 7"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ويمكن، وفق الصحيفة، للراغبين في تشغيل "واتس آب" عبر تلك الهواتف المحمولة القديمة الاستعانة بـ "واتس أب ويب" .

وكان بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، أعلن يوم 24 الماضي، أن أكبر خطأ ارتكبه هو السماح لشركة "جوجل" بتطوير نظام أندرويد وخسارة الفرصة في أن يصبح "ويندوز" هو النظام التشغيلي لـ"جوجل"، وهو الخطأ الذي كلف الشركة ما يقارب 400 مليار دولار، بعدما أصبح نظام "أندرويد" في المركز الثاني بعد "أبل".

يذكر أن جميع الهواتف الذكية الأخرى التي تستخدم أنظمة تشغيل أخرى لا تزال داعمة لـ "واتساب" مع كامل تحديثاته وميزاته.