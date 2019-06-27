"مزيد من التحكم".. "يوتيوب" يطلق تعديلات للتحكم في المحتوى الذي تراه

واستطاع "يوتيوب" حذف أي اقتراحات تظهر لك، عن طريق النقر على قائمة ثلاثية النقاط، وحذف تلك الفيديوهات من قائمة المقترحات، والتي ستمكن أي مستخدم من إزالة أي مقاطع فيديو تراها غير مناسبة لطفلك، أو تراها لا تصلح أن يشاهدها الطفل في تلك المرحلة العمرية.
وذكرت شركة "يوتيوب" أن هذا التحديث حتى الآن متاحا لمستخدمي الموقع باللغة الإنجليزية، وسيكون متاحا باللغات الأخرى في وقت لاحق، بالإضافة إلى أنه متاحا بصورة فورية على نظام تشغيل "آي أو إس" الموجود على هواتف "آيفون"، وسيكون متاحا في وقت لاحق على نسخة "أندرويد" وسطح المكتب".
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