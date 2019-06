"مزيد من التحكم".. "يوتيوب" يطلق تعديلات للتحكم في المحتوى الذي تراه

طرح موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تعديلات تقنية كبرى، بدأ التقرير التقديمي لها بجملة "لن تخاف على أطفالك بعد اليوم".

وتعطي التعديلات للمستخدمين مزيدا من التحكم فيما يشاهده الأطفال من مقاطع فيديوهات، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" عن موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

والتعديلات الجديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بالتحكم في مقاطع الفيديو التي تظهر في "الخلاصة الرئيسية"، أو في المقاطع التالية المقترحة.

والهدف من تلك التعديلات التي أطلقها "يوتيوب" هو استكشاف الموضوعات ومقاطع الفيديو ذات الصلة، من أجل معرفة المزيد عما تحبه وتفضله، لوضع الخيارات التي تراها على مقترحاتك الشخصية الحالية.

واستند "يوتيوب" على خوارزمية حول طبيعة مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدم أو المنشورة على القناة الخاصة به.

وبالإمكان إيجاد تلك الميزة الجديدة عن طريق التمرير إلى أعلى أو أسفل في الصفحة الرئيسية، لتظهر لك الخيارات التي تحدد من خلالها ما يظهر لك على صفحتك.

