صحفي جنوب أفريقي ينبهر برخص الأسعار في مصر مقارنة ببلده: "هيتبنوني"

أثار صحفي رياضي جنوب أفريقي، يقيم في مصر حاليا لمتابعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، موجة من التعليقات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بسبب تغريداته عن رخص الأسعار في مصر مقارنة ببلده، بداية من الطعام والشراب وصولا إلى باقات الإنترنت.

ومنذ وصوله إلى مصر، يكتب الصحفي الرياضي مازولا موليفي، تغريدات عن رخص الأسعار في مصر، كان أولها عن أسعار باقات الإنترنت، إذ كتب "باقة إنترنت 20 جيجا بـ128 راند هنا في مصر، إحنا بنموت في جنوب أفريقيا".

وعملة الراند، هي العملة الرسمية لجنوب أفريقيا، ويساوي الواحد راند حوالي 1.18 جنيه مصري.

وعاد موليفي من جديد وغرد: "أريد أن أعيش هنا، هذا مقابل 5 راندات (مشيرا إلى كيس من العنب)"، وكتب تغريدة أخرى عن سعر علب الزبادي: "خمنوا كم السعر؟.. 7.5 راند مقابل الأربعة. نحن نأكل مجانا هنا".

وأثارت تغريدات "مازولا" تساءلات العديد من الأجانب حول الأسعار في مصر، إذ سأله كثيرون "هل الأسعار رخيصة لهذه الدرجة؟"، وعلق آخرون مقارنين أسعار المنتجات في مصر وأسعارها في بلادهم، متعجبين من الأمر.

وبعدما أثارت تغريداته موجة من التعليقات من المصريين، كتب "تويتة" أخرى يقول فيها ساخرا: "أصبحت ترند في مصر لأني أكتب تغريدات عن رخص أسعار الطعام، أعتقد أنهم سيتبنوني".

وتعليقا على هذه التغريدة، رد كثير من المصريين على مازولا موليفي بتغريدات ترحيب به في مصر.