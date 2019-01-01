مجرم منحوس.. قفز من أعلى جسر هربا من الشرطة ليصاب بكسر في الجمجمة

يحاول المجرمون دائما الهرب من رجال الشرطة، الأمر الذي يسبب عددا من المطاردات فيما بينهم، قد تؤدي لأحداث مؤسفة.

وقرر رجل أمريكي أثناء هروبه من الشرطة، القفز من أعلى جسر ارتفاعه 8 أمتار للهروب من الشرطة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتسببت قفزة الرجل في إصابته بكسر في الجمجمة، بعدما نقلته الشرطة للمستشفى، ليتم القبض عليه فور خروجه.