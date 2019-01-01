بسبب الجيش الصيني.. "هواوي" تواجه ورطة جديدة

08:48 ص | الخميس 27 يونيو 2019
شركة "هواوي" - أرشيفية

شركة "هواوي" - أرشيفية

كتب: وكالات

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ذكرت وكالة بلومبرغ، الخميس، أن عدة موظفين من شركة "هواوي تكنولوجيز" تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في 10 مشروعات أبحاث على الأقل، خلال العشر سنوات الأخيرة. 

وقالت بلومبرغ إن موظفين في "هواوي" تعاونوا مع أعضاء من مختلف أجهزة جيش التحرير الشعبي الصيني في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية.

ونفى المتحدث باسم "هواوي" تلك الأنباء، وذكر لـ"بلومبرغ"، في بيان عبر رسالة "هواوي ليست على علم بنشر موظفيها وثائق بحثية بصفتهم الشخصية".

وأضاف "هواوي ليس لها أي تعاون أو شراكة للأبحاث والتطوير مع مؤسسات تابعة لجيش التحرير الشعبي"، وتابع "هواوي تطور وتنتج فحسب وسائل اتصالات تتفق مع المعايير المدنية في جميع أنحاء العالم ولا تعدل منتجات تتعلق بالأبحاث والتطوير من أجل الجيش".

ويأتي هذا فيما تتهم الولايات المتحدة هواوي بالتجسس وخرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران وسرقة الملكية الفكرية، وتشكك هواوي في كل الاتهامات الموجهة ضدها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت شركة "هواوي" على قائمة الشركات التي تمثل خطرا على الأمن القومي، ويمنع بالتالي على الشركات الأمريكية بيعها معدات تكنولوجية خشية استفادة بكين منها لغايات تجسسية.

وأمهلت واشنطن الشركات الأميركية 90 يوما لتطبيق هذا الحظر على الشركة الصينية، لكن العديد من الشركات، في الولايات المتحدة وخارجها، فضلت اتخاذ خطوات استباقية لتتعامل مع الغموض الذي يلف منتجات "هواوي".

وقال ترامب للصحفيين، قبل أيام، إن "هواوي شيء خطير للغاية، عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، من وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية". 

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