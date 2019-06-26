جمهور ليفربول على "تويتر": هاتوا لنا تريزيجيه

طالب جمهور فريق ليفربول الإنجليزي، وصيف البريمييرليج، والمتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، بالتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، لمزاملة محمد صلاح في الفريق، وذلك من خلال الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشارك الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على "تويتر" مقطع فيديو لهدف محمد صلاح الثاني في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا، والذي صنعه تريزيجيه بمجهود رائع ومهارة عالية.

وجاءت تعليقات جمهور الفريق الإنجليزي لتمدح محمود حسن تريزيجيه وتطالب بالتعاقد معه، حيث كتب أحدهم ردًا قال فيه: "وقّعوا مع تريزيجيه".

فيما كتب آخر من خلال رد كتبه للحساب الرسمي لليفربول "أعلِنوا عن التعاقد مع تريزيجيه"، وأشاد آخرون من مشجعي الفريق باللاعب ومهارته الكبيرة التي أظهرها في صناعة الهدف الثاني لمحمد صلاح خلال لقاء مصر والكونغو الديمقراطية.