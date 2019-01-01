بالفيديو| سوبر تريزيجيه في أمم أفريقيا.. "لو مسجلش هيصنع"

11:15 م | الأربعاء 26 يونيو 2019
تريزيجيه

تريزيجيه

كتب: عبدالرحمن قناوي

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تريزيجيه: التتويج بأمم أفريقيا هدفنا الأول

تريزيجيه: التتويج بأمم أفريقيا هدفنا الأول

للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، يخطف محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي، الأضواء من الجميع ويصبح نجم الشباك للمنتخب.

في المباراة الأولى للمنتخب أمام زيمبابوي، قدم الفراعنة أداءً باهتًا خلال شوطي المباراة، إلا أن نقطة الضوء الوحيدة تمثلت في تريزيجيه، الذي استطاع أن يؤمِّن النقاط الثلاث لمنتخب مصر.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي عن طريق الهدف الذي سجله تريزيجيه بمجهود فردي رائع وكامل خلال الشوط الأول للمباراة، حيث راوغ لاعبي زيمبابوي وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى محرزًا لـ"الفراعنة".

وخلال الشوط الأول للمباراة الثانية للمنتخب أمام الكونغو، والتي تقام حاليًا، خطف تريزيجيه الأضواء مجددًا، على الرغم من عدم تسجيله أيا من هدفي الشوط الأول للفراعنة، إلا أنه قدم أداءً متميزًا.

وانتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين، سجل الأول أحمد المحمدي، فيما سجل محمد صلاح، نجم ليفربول الهدف الثاني بعد مجهود رائع من تريزيجيه، الذي توغل وراوغ ومر من لاعبي الكونغو، قبل أن يمرر الكرة لصلاح الذي أودعها الشباك محرزًا الهدف الثاني.

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