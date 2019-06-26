"بوثا" جنوب أفريقي جاء لمصر سيرا على الأقدام لمؤزارة منتخب بلاده

09:43 م | الأربعاء 26 يونيو 2019
بوثا

بوثا

كتب: أحمد زكريا

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نشرت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حوارا أجرته مع مواطن من دولة جنوب أفريقيا جاء من بلده إلي مصر سيرا على الأقدام لتشجيع منتخب بلاده في مبارياته في البطولة.

وفي تصريحاته للكاف وضح بوثا الجنوب أفريقي أنه فعل ذلك بسبب شغفه الذي دفعه لخوض مثل هذه التجربة وأن يأتي إلي مصر سيرا علي الأقدام لتشجيع منتخب بلاده مؤكدا أن المرء إذا أحب شيئا من قلبه سوف يفعل من أجله أي شئ لتحقيقه.

وقال يوثا في تصريحاته: "أهم شئ هو الشغف، من أين يأتي الشغف، إنه موجود منذ زمن طويل عندما كنت صغير، عندما تحب شئ لا تهتم بالصعوبات على مدار الطريق" وتابع: "أنت تقلق بشأن الطريق وكيف ستصل إلى محطتك، لذلك ما جعلني أقطع كل هذا الطريق الطويل والخطر إلى القاهرة هو الشغف".

وأوضح أن السبب الرئيسي بجانب شغفه في خوض التجربة هو حبه لبلده جنوب أفريقيا وتوقع لها أن تصل إلى النهائي، وأن تواجه مصر، وأن الاستاد سوف يمتلئ بجمهور الدولتين، وأكد أنه يحب مصر لأن جمهورها يحب الكرة، وأن قرار استضافة مصر للبطولة قرار سليم.

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