في ذكرى ميلادها.. أبرز أعمال نيكول سابا

ولدت الممثلة والمغنية اللبنانية نيكول سابا في 26 يونيو 1974 في مدينة قضاء بعبدا في بيروت، وتخرجت من كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية.

بدأت مشوارها كعارضة أزياء لمدة عشر سنوات في القاهرة، وعملت في الأزياء بجانب أختها الوحيدة نادين، وتعتبر أول خطوة فنية لها هي الظهور كموديل في فيديو كليب "عيني" لهشام عباس وحميد الشاعري في عام 1997.

وفي عام 1998 انضمت إلى فرقة "فور كاتس" وقدمت معهم ألبومين هما تيك تيك 1998 وألبوم ليل نهار عام 2000 وقدمت معهم العديد من الحفلات في جميع أنحاء العالم العربي حتي انفصلت عنهم عام 2004.

وفي عام 2003 طلب منها أن تقوم بدور فتاة دنماركية تأتي إلى مصر لتعيش في منزل وزير الشباب وأولاده وقامت بالدور في فيلم التجربة الدنماركية مع الزعيم عادل إمام.

وقدمت بعدها العديد من الأفلام الناجحة في السوق المصري مثل قصة الحي الشعبي وتمن دستة أشرار وعمليات خاصة وليلة البيبي دول وسمير أبو النيل وهاتولي راجل وآخرهم حياتي مبهدلة.

كما قدمت عددا من المسلسلات مثل عصابة بابا وماما ونور مريم وفرق توقيت وألف ليلة وليلة، وبجانب تلك الأعمال استمرت في تقديم الأغاني التي يعد أشهرها في مصر "أنا طبعي كدا" و "قررت أفرح" و"مفيش مستحيل مع عبد الباسط حمودة".