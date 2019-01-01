الجمارك الأمريكية تضبط أغطية مومياء مصرية على حدودها مع كندا

09:21 م | الأربعاء 26 يونيو 2019
الجمارك الأميركية تضبط أغطية مومياء مصرية على حدودها مع كندا

الجمارك الأميركية تضبط أغطية مومياء مصرية على حدودها مع كندا

كتب: الوطن

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ضبطت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أغطية مومياء مصرية تعود إلى أكثر من 300 عام قبل الميلاد قرب الحدود الكندية، وذلك أثناء تنفيذ مسؤولو الحدود الأمريكية القانون بالقرب من جسر المياه الزرقاء الذي يربط بين ولاية ميتشجان الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية.

وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، اليوم، أن رجالها ضبطوا مجموعة من 5 جرارات تحتوي على قطع أثرية عثر عليها على متن شاحنة بريد كندية، تم فحصها في محطة قريبة بماريسفيل بميتشيجان- بحسب "سكاى نيوز عربية".

وقال المسؤولون إنهم عملوا مع هيئة الآثار التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وحددوا أن القطع الأثرية تعود إلى الأسرة البطلمية في الفترة من 305-30 قبل الميلاد، وتعتزم السلطات إعادة القطع الأثرية في المستقبل القريب، وتعمل على تحديد المسؤول جنائيا.

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