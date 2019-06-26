بالفيديو| الكونغو أمام مصر.. ذكرى حزينة للفراعنة وفرحة كبرى

يلتقي منتخب مصر نظيره الكونغولي في العاشرة مساءً، ضمن مبارايات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

تاريخ لقاءات منتخبي مصر والكونغو الديموقراطية يحفل بسبعة مبارايات كانت الغلبة والتفوق فيهما للفراعنة، كما شهدت بطولة الأمم الأفريقية ثلاثة لقاءات بين الفريقين، فازت مصر في لقائين والكونغو في لقاء، وأقيم لقاءان منهم في مصر، حمل أحدهما ذكرى حزينة للمصريين، والآخر ارتبط بفرحة كبرى.

استقبلت مصر بطولة أمم أفريقيا عام 1974 للمرة الثانية بعد بطولة 1959، وشق منتخب الفراعنة الطريق نحو مباراة نصف النهائي بنجاح، ليصطدم بمنتخب الكونغو الديمقراطية، القوي حينها، والذي كان معروفًا باسم "زائير".

الفراعنة تقدموا بهدفين عن طريق علي أبو جريشة، حتى أصيب محمد توفيق مدافع المنتخب وترك أرض الملعب، لتعود زائير وتسجل ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني، ويودع الفراعنة البطولة.

فرصة الثأر من الكونغو الديمقراطية على أرض مصر واتت الفراعنة في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2006 على أرض مصر، ولم يتوان أبناء حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب حينها، والذي شهد مباراة عام 1974 لاعبًا، في إمطار شباك الكونغو بأربعة أهداف وإقصائهم من البطولة، والفوز بها في نهاية المطاف.