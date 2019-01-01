"التهوية والتحديث".. 5 نصائح لخفض درجة حرارة بطارية الهواتف

مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، ترتفع درجة حرارة بطارية الهاتف بشكل خطير، الأمر الذي قد يؤدي لانفجار البطارية نظرا لعدم احتمالها لدرجات حرارة مرتفعة، ما يؤدي لتعرض صاحب الهاتف للإصابات إذا كان بالقرب من الهاتف.

وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية اتباعها حفاظا على هواتفهم، ومنعها من تلف البطارية وفقا لموقع "asurion" الأمريكي.

1- تحديث التطبيقات

تحديث التطبيقات الموجودة على الهاتف بشكل مستمر، يساعد في تحسين كفاءة الهاتف والحفاظ على درجة حرارة للبطارية.

2- وضع الهاتف في مكان بعيد

يفضل وضع الهاتف بعيدا عن أي أجهزة كهربائية أخرى مثل الهواتف اللوحية، أو الكومبيوتر أو التليفزيون، تجنبا للارتفاع الزائد في درجة الحرارة، والتي قد تصل لحد الاشتعال في الهاتف نفسه.

3- إيقاف التطبيقات غير الضرورية

بسبب التطبيقات الموجودة على الهاتف فإن درجة حرارته ترتفع باستمرار، ولذلك ينصح بإيقاف التطبيقات التي لا يستخدمها الشخص إلا قليلا مثل الألعاب والخلفيات والنغمات، مع مراعاه حذف التطبيقات التي لا يوجد حاجة إليها.

4- التهوية الجيدة

يفضل وضع الهاتف في مكان جيد التهوية ويصل إليه تيارا بارادا للحفاظ على درجة حرارته وتجنبا لعدم إرتفاع حرارة البطارية ما يؤدي لانفجارها أو تلف الهاتف.

5- عدم وضع الهاتف في الثلاجة

يميل بعض الأشخاص لوضع الهاتف داخل الثلاجة لخفض درجة الحرارة المرتفعة، إلا أن ذلك يؤثر على عمل الهاتف نفسه نظرا لتغير الحرارة المفاجئة التي يتعرض لها، ويتسبب في تلفه.