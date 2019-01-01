"ديزني" تصدر نسخة معدلة تضم مشاهد محذوفة لـ Avengers end game

أعلنت شركة "ديزني" عن إصدراها نسخة معدلة من فيلمها "Avengers end game" تحتوي على مشهد محذوف من نسخة العرض الأولى، ماي قد يؤدي لتحطيم الفيلم أرقام شباك التذاكر ووصوله لأعلى الإيرادات.

ويعد الفيلم هو الجزء الأخير لملحمة من الصراعات استمرت لفترة طويلة بين الشر والخير، بعدما كونت الأرض فريقا من الأبطال الخارقين للدفاع عنها ضد "ثانوس" مدمر الكواكب.

ويجسد بطولة الفيلم روبرت داوني جونيور "الرجل الحديدي"، وكريس هيمسورث "ثور"، وسكارلت جوهانسون " الأرملة السوداء"، في دور أبطال خارقين يحاربون "ثانوس" الذي يلعب دوره جوش برولين، بعد استيلائه على أحجار الكون وتسببه في فناء عدد كبير من سكان الأرض ودمار شديد بها، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقالت ديزني في بيان أمس، إن النسخة المعدلة ستضم المشهد المحذوف بالإضافة إلى مقدمة جديدة من أنتوني روسو أحد مخرجي الفيلم.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت حوالي 2.75 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي منذ عرضه في أبريل الماضي، وسيحصل محبي الفيلم على ملصق خاص بالفيلم مع تذاكرهم.