يبعد السرطان في الكبر.. دراسة توصي بتطعيم الأطفال ضد الورم الحليمي

09:58 ص | الأربعاء 26 يونيو 2019
السرطان

السرطان

كتب: الوطن

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أوضحت دراسة جديدة أعدها باحثون في جامعة جلاسكو الاسكتلندية، أن لقاحا مخصصا للأطفال لمواجهة فيروس محدد، يساعد على تقليل إصابة الإنسان بالسرطان مستقبلا.

وشملت الدراسة التي استمرت لمدة عامين، 235 مريضا في إسكتلندا، بأنواع مختلفة من السرطان منها العنق والرأس، ووجد الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري موجود في 60% من الحالات، بحسب "سكاي نيوز".

وأشارت الدراسة إلى أن طلبة المدارس من الذكور والإناث الذين يتلقون تطعيما ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"، تزيد فرصة نجاتهم من سرطان عنق الرحم للإناث وسرطان العنق والرأس عند الذكور.

وينتقل فيروس الورم الحليمي البشري عبر تلامس الجلد أو الاتصال الجنسي أو يتسلل عبر جرح بسيط، ويرتبط بعض أنواعه بالسرطان، وخصوصًا سرطان عنق الرحم لدى النساء وسرطان الرأس والرقبة عند الرجال.

وبناء على ما خلصت عليه الدراسة، أوصت مراكز مكافحة الأمراض واتقائها CDC بإعطاء الذكور والإناث في عمر 11 و12 عاما تطعيما ضد الفيروس.

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