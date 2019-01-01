"حياتنا هتحلو لما" يتصدر تويتر.. ومغردون: "لما نعيش في إسكندرية"

05:53 ص | الأربعاء 26 يونيو 2019
تغريدة من الوسم

تغريدة من الوسم

كتب: أحمد زكريا

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انتشر اليوم هاشتاج بين مستخدمي موقع تويتر بعنوان "حياتنا هتحلو لما" ومنذ صباح اليوم أصبح "تريند" تويتر مصر، ومنذ طرح الهاشتاج سخر عدد من المستخدمين من الهدف منه كما عبر البعض الآخر عن أمنياته بالفعل التي ستجعل حياته أفضل.

وعبرت بشرى طارق عن أمنيتها التي يمكن أن تجعل حياتها أفضل بأن تعيش في الإسكندرية.

وقال بسام رأفت إن "حياتنا تصبح أفضل عندما نصبح مشغولين حتى لا يكون لدينا وقت لانتقاد الآخرين"، وقالت آلاء إبراهيم: "عندما يأتي السلام من الداخل"، وياسر الريكابي قال: "عندما نعتقد أننا نمضي قدما".

كما عبر عدد آخر من مستخدمي تويتر عن الهاشتاج بالسخرية.

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