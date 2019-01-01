تجاهل «جاكسون» فى ذكرى رحيله الـ10

جرعة زائدة من عقار أدت إلى توقف الوظائف الحيوية بجسده الواهن، ليعلن رسمياً خبر هز أرجاء العالم. مرت اليوم الذكرى الـ10 على رحيل مايكل جاكسون، ولكن تم تجاهله تماماً وإلغاء حفلات الاحتفاء بذكراه، خاصة مع الدعوات المنتشرة بمقاطعة موسيقاه.

وفقاً لصحيفة «ذا صن»، تم التخلى عن العروض التليفزيونية الخاصة فى المملكة المتحدة والتليفزيون الأمريكى بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة «جاكسون»، وذلك بعد إطلاق الفيلم الوثائقى «Leaving Neverland» فى مارس الماضى، ويركز بشكل أساسى على «ويد روبسون» و«جيمس سافشوك»، ويزعم أنهما تعرضا للإيذاء الجنسى من قبَل «جاكسون»، عندما كانا فى الـ7 و10 من عمرهما، وهما الآن فى الثلاثينات من العمر.

وقال أحد المصادر: «لا يزال الفيلم وتأثيره حاضراً فى أذهان الجمهور، وتجاهل ذلك سيكون أمراً صعباً، لقد كان هناك إجماع عام بين المديرين التنفيذيين لشبكة المملكة المتحدة والولايات المتحدة على ذلك، لذا فإنهم يبتعدون عن المشاكل».

وعلى الجانب الآخر، أصدرت مؤسسة مايكل جاكسون بياناً لدعم نجم البوب الراحل فى الذكرى العاشرة لوفاته وسط معركة مستمرة حول سمعته وإرثه.