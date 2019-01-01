شيف يحتفل بفوز مصر على زيمبابوى بـ«بيتزا تريزيجيه»

تنعكس أجواء بطولة الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر، على الحالة السياحية فى فنادق الغردقة، حيث يتابعها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وخاصة الدول التى يلعب بدورياتها محترفون أفارقة.

وبطريقة خاصة احتفل خالد عبدالفتاح، شيف بفندق سياحى فى الغردقة، بفوز مصر فى المباراة الافتتاحية فى بطولة الأمم الأفريقية على منتخب زيمبابوى بهدف اللاعب تريزيجيه، من خلال إعداد بيتزا تحمل صورة اللاعب، لتقديمها للسائحين على البوفيه.

فكرة البيتزا خطرت ببال «خالد»، لتكريم نجم المنتخب الوطنى محمود تريزيجيه، بعد تسجيله هدف الفوز للمنتخب المصرى، ولاقى تصميمها إعجاباً كبيراً من السائحين والنزلاء، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع بيتزا تريزيجيه.

«عجين وصلصة وجبنة موزاريلا»، هى مكونات البيتزا، بحسب «خالد»، بينما صمم صورة تريزيجيه باللحم والسلامى، على شكل دائرة نصف قطرها ٣٠ سنتيمتراً، ولم يستغرق تجهيزها سوى نصف ساعة فقط.

وينوى الشيف رسم صورة أى لاعب يحرز أهدافاً للمنتخب المصرى فى البطولة الأفريقية على قطع المخبوزات التى سيتم تقديمها للسائحين من نزلاء الفندق.

تورتة تحمل صورة النجم العالمى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، صممها «خالد» سابقاً بعد فوزه ببطولة أوروبا مع ناديه ليفربول الإنجليزى، وكانت مساحتها 1متر طولاً ونصف متر عرضاً، وتم إعدادها بالشيكولاتة السوداء، وعليها صورة «صلاح» بالشيكولاتة البيضاء، ونالت إعجاب السائحين، والتقطوا الصور التذكارية بجوارها بعد أن رفضوا تقطيعها.