مدرجات المغرب «كاملة العدد» ومشجعون فى مقاعد «كوت ديفوار»

08:39 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019
جماهير المغرب فى مباراة منتخبهم مع ناميبيا

جماهير المغرب فى مباراة منتخبهم مع ناميبيا

كتب: سحر عزازى

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جاءوا من بلادهم لمؤازرة ودعم منتخبهم المغربى المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكنهم فوجئوا بنفاد تذاكر المباراة المقبلة لفريقهم مع كوت ديفوار، والمقامة على ملعب السلام يوم الجمعة المقبل، الأمر الذى أدهشهم، خاصة أن البطولة خارج وطنهم، ولم يكن فى حسبانهم أن الجزء المخصّص من مدرجات مشجعى المغرب سيكون «كامل العدد» قبل المباراة بأسبوع كامل، ليضطر عدد كبير منهم للحجز فى مدرجات الفريق المنافس.

"شوقى": دعم المصريين مش غريب علينا

«ماكنتش مصدق لما دخلت أحجز، وقالوا لى العدد مكتمل»، قالها شوقى نانى، مشجع مغربى، جاء قبل 5 أيام فقط، معبّراً عن سعادته ودهشته فى الوقت نفسه من حب المصريين لبلاده وحرصهم على الذهاب لتشجيعه فى مباراته. يحكى أن المصريين كانوا مساندين لهم فى مباراتهم الأولى أمام ناميبيا، وأطلقوا الهتافات وعبارات التشجيع مثل «بالطول بالعرض هنجيب ناميبيا الأرض».

حجز «نانى» تذكرة فى مدرجات الفريق المنافس، لكنه ليس قلقاً بشأن وجوده وسط جماهير كوت ديفوار، فهو يرى أن زمن الصراعات والتعصّب انتهى، وأصبحت المحبة والتسامح عنوان المدرجات: «هاعمل زى الزعيم عادل إمام فى فيلم (أمير الظلام) وأقعد مع جماهير الفرقة التانية».

الموقف نفسه تعرّض له نصر الدين سفيان، الذى لم يتمكن من الحصول على تذكرة فى الجانب المخصّص لفريق بلاده، وقدّم عبر الإنترنت للحصول على تذكرة فى مدرجات الفريق المنافس: «مفيش مشكلة ما دام هيكون معانا مصريين»

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