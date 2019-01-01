لماذا حفظ جثمان "ملك البوب" في تابوت ذهبي مغلف بالخرسانة؟

"ملك البوب" لقب استحقه بجدارة الفنان الراحل مايكل جاكسون، بعدما أصبح علامة مميزة في عالم موسيقى "البوب"، واليوم تحل الذكرى العاشرة لوفاته.

وشعرت عائلة "جاكسون" بالقلق على جثمانه بعد وفاته، فوضعت نعشه في تابوت ذهبي مغلف بطبقة من الخرسانة، حيث دفن "ملك البوب"، مرتديا واحدا من أشهر أزيائه التي طالما ظهر بها على المسرح، وبجواره المتعلقات التي استخدمها في الغناء، والتي تضم قفازاته البيضاء الشهيرة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقال "مارلون" شقيق مايكل جاكسون، إن تكلفة نعش "جاكسون" بلغت نحو 23 ألف دولار، وجرى تزويده بشعر مستعار لمنحه شعرا بطول يصل إلى الكتف، كما وضع خبير مستحضرات تجميل على وجهه ليبدو متألقا.

وقامت أسرة "ملك البوب" بتركيب كاميرات مراقبة مغلقة مرتبطة بأجهزة استشعار، لمراقبة القبر وحمايته من اللصوص، وجرى دفنه على شرفة ضريح مقبرة "فورست لون" التذكارية في جليندال، على بعد 8 كيلو متر من هوليوود، ولا يزال القبر أمام الجماهير وتحيط به أسوار عالية.