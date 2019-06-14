"يتخفى ويظهر ليلا".. معلومات مثيرة عن "القط الثعلب"

03:00 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019
القط الثعلب

القط الثعلب

كتب: رحاب عبدالراضي

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اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من القطط يدعى "القط الثعلب"، في جزيرة كورسيكا الإيطالية، نجح في لفت انتباه الكثيرين حوله نظرا لاختلافه عن باقي "القطط".

ويتميز "القط الثعلب"، بخصائص فريدة عن باقي فصائل القطط المعروفة، فهو مغطى بمساحة كثيفة من الفراء والتي تعمل كطارد طبيعي للبراغيث والقراد والقمل، بالإضافة إلى تميزه بعين خضراء وأخرى بنية، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وتتميز القطط بحجمها الكبير، وأذنين عريضتين، ويصل طول القط الواحد إلى 90 سنتيمتر، كما يتمتع بشوارب قصيرة وأسنان قوية، كما يتمتع ببقع ملونة شبيهة بالخاتم في منطقة أعلى القدم، ويميل للتخفي ليلا، حسبما قال بيير بينديتي المسؤول في المكتب الوطني للصيد والحياة البرية.

وقال بيير، إن سبب عدم اكتشاف هذا القط مبكرًا هو كونه يميل إلى التخفي ولا يظهر إلا في الليل، قائلا "اكتشافه رائع، وحجمه وذيله هما السبب في اسم القط الثعلب".

ويوجد 16 قطًا من فصيلة "القط الثعلب" فقط في جزيرة كورسيكا، وتعمل الجهات المعنية  بشتى الطرق من أجل الحفاظ على بقائها.

 

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