"GO_EGYPT".. الأجانب يدعمون منتخب مصر بـ"هاشتاج" على "تويتر"

تصدر هاشتاج "GO_EGYPT#"، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة المنتخب الوطني والكونغو، غدًا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن خلال الهاشتاج، كشف العديد من الأجانب عن منتخبهم المفضل للفوز بالمباراة، وشجع أغلبهم المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي، بكلمات بسيطة "سأشجع مصر أمام الكونغو.. هيا يا مصر".

I cheer for the #Pharaohs in the #TotalAFCON2019 against DR Congo ! Go Egypt! #EGYDRC #FootballTogether