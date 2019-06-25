"GO_EGYPT".. الأجانب يدعمون منتخب مصر بـ"هاشتاج" على "تويتر"

منتخب مصر
تصدر هاشتاج "GO_EGYPT#"، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة المنتخب الوطني والكونغو، غدًا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ومن خلال الهاشتاج، كشف العديد من الأجانب عن منتخبهم المفضل للفوز بالمباراة، وشجع أغلبهم المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي، بكلمات بسيطة "سأشجع مصر أمام الكونغو.. هيا يا مصر".
I cheer for the #Pharaohs in the #TotalAFCON2019 against DR Congo ! Go Egypt! #EGYDRC #FootballTogether— 백현City lights (@Shimmie_Hyun) June 25, 2019
I cheer for the #Pharaohs in the #TotalAFCON2019 against DR Congo ! Go Egypt! #EGYDRC #FootballTogether
ويلاقي المنتخب الوطني، غدًا، منتخب الكونغو بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يسعى خلالها المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لحسم تأهله لدور الـ16 في "الكان".
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