"GO_EGYPT".. الأجانب يدعمون منتخب مصر بـ"هاشتاج" على "تويتر"

تصدر هاشتاج "GO_EGYPT#"، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة المنتخب الوطني والكونغو، غدًا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن خلال الهاشتاج، كشف العديد من الأجانب عن منتخبهم المفضل للفوز بالمباراة، وشجع أغلبهم المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي، بكلمات بسيطة "سأشجع مصر أمام الكونغو.. هيا يا مصر".

ويلاقي المنتخب الوطني، غدًا، منتخب الكونغو بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يسعى خلالها المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لحسم تأهله لدور الـ16 في "الكان".