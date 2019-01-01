فيديو| بالكلمة واللحن.. إعلانات أمم أفريقيا 2019 بطعم أغاني زمان

03:59 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2019
بالفيديو| بالكلمة واللحن.. إعلانات أمم أفريقيا 2019 بطعم أغاني زمان

بالفيديو| بالكلمة واللحن.. إعلانات أمم أفريقيا 2019 بطعم أغاني زمان

كتب: عبدالرحمن قناوي

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تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في نسختها الـ32، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، تسابقت شركات الاتصالات المختلفة للترويج للبطولة، عن طريق إعلانات مخصصة لها.

وعلى الرغم من حالة التنافس بين الشركات والتباعد بينها، إلا أن فكرة النوستالجيا والعودة لأغنيات اشتهرت وانتشرت في فترتي الثمانينيات والتسعينيات سادت بين تلك الشركات، حيث استخدمت ثلاث شركات ألحانًا أو إعادة أغنيات من تلك الحقبة الزمنية.

"بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا والليلة أول أعيادنا" الكلمات التي غنّاها النجم عمرو دياب في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية باستاد القاهرة، والتي استضافتها مصر عام 1991، تم ترجمتها حينها إلى ثلاث لغات تحت اسم "أفريقيا".

الانتشار الواسع الذي حققته الأغنية، وتذكر الجماهير لها على الدوام، دفع إحدى شركات الاتصالات للتعاقد مع النجم عمرو دياب لإعادة إنتاجها مرة أخرى بتوزيع جديد واستخدامها في الإعلان للشركة خلال بطولة أمم أفريقيا، كونها الأكثر ملائمة للحدث بكلماتها "آدي طريق أمجادنا وآدي السمر ولادنا، وآدي القاهرة وآدي بلدنا".

شركة أخرى لجأت للحن سامي الحفناوي في الأغنية التي غناها الممثل الراحل نجاح الموجي خلال أحداث فيلم "أيام الغضب" عام 1989 "اتفضل من غير مطرود" كلمات الراحل سيد حجاب، لتستخدمه في الإعلان الرسمي لها خلال البطولة.

واستخدمت شركة الاتصالات الشهيرة لحن الأغنية مع كلمات جديدة، وأداه مجموعة من الممثلين والمطربين، بحيث تصبح أغنية ترحيبية بالضيوف الأفارقة المشاركين والمشاهدين ببطولة أمم أفريقيا في مصر.

ومن مصر إلى تونس، قررت شركة اتصالات تونس استخدام أغنية مصرية لاقتباس لحنها في الأغنية التي صممتها خصيصًا لتشجيع منتخب نسور قرطاج وتحفيزهم في بطولة أمم أفريقيا في مصر، حيث استخدمت لحن أغنية "كل البنات بتحبك".

"كل البنات بتحبك" من غناء وألحان وتوزيع المطرب حسام حسني، وأنتجت عام 1991، وحققت انتشارًا واسعًا خلال فترة التسعينيات، واستخدمتها الشركة التونسية لصناعة إعلانها تحت عنوان "تونسي وزيك مين".

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