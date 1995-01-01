في ذكري وفاته العاشرة نستعرض أشهر 10 أغان في حياة ملك البوب

مايكل جاكسون
تحل اليوم، الذكري العاشرة، لوفاة ملك البوب، مايكل جاكسون، التي لا تزال التحقيقات تجري حول مقتله حتى الآن.
وفي ذكرى رحيله، نعرض أشهر أغاني ملك البوب، والتي لاقت نجاحًا أسطوريًا حول العالم.
اسم البوم أطلقه النجم مايكل جاكسون، ولقي الفيديو كليب الخاص به، نجاحًا ملحوظًا، وحصل على عدد من الجوائز، بالرغم من مشاهده الغامضة والمخيفة.
هي الأغنية الثانية من نفس الألبوم، كتبها ولحنها مايكل جاكسون بنفسه، وتعتبر أشهر أغنية في حياته.
هي الأغنية السادسة من نفس الألبوم الأسطوري وصدرت عام 1982
هي أغنية الألبوم الرسمية، وحققت نجاحات كبيرة، وظلت بيبسي تحتفل لحملة الألبوم حتى بعد 25 عامًا على صدوره.
هي أشهر أغاني ألبوم "باد" وصدرت عام 1987 وبطلتها فتاة اسمها آني.
من أشهر الأغاني التي ترفض الاضطهاد، ولاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وتضمنت مشاهدًا لرموز السلام على مستوى العالم.
تدعو لمحاربة العنصرية وكتبها ولحنها مايكل، وتعتبر أول سينجل من ألبومه "دينجورس" وصدرت عام 1991
من أشهر الأغاني التي تطالب بالحفاظ على البيئة والنبات وتوضح حقيقة تدمير الإنسان للأرض وصدرت عام 1995
تعتبر من أكثر الأغاني التي ألفها جاكسون وثارت كلماتها الجدل مما دفعه للاعتذار عنها وإصدارها بكلمات معدلة، بسبب اعتقاد الإعلام أنها تدعو للعنصرية.
الأغنية التي تجسدت قصتها في القدماء المصريين، حيث واجه فيها حبيبته القديمة وذكرها بحبهما متجسدًا في شكل ساحر.
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