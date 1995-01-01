في ذكري وفاته العاشرة نستعرض أشهر 10 أغان في حياة ملك البوب

تحل اليوم، الذكري العاشرة، لوفاة ملك البوب، مايكل جاكسون، التي لا تزال التحقيقات تجري حول مقتله حتى الآن.

وفي ذكرى رحيله، نعرض أشهر أغاني ملك البوب، والتي لاقت نجاحًا أسطوريًا حول العالم.

Thriller

اسم البوم أطلقه النجم مايكل جاكسون، ولقي الفيديو كليب الخاص به، نجاحًا ملحوظًا، وحصل على عدد من الجوائز، بالرغم من مشاهده الغامضة والمخيفة.

Billie Jean

هي الأغنية الثانية من نفس الألبوم، كتبها ولحنها مايكل جاكسون بنفسه، وتعتبر أشهر أغنية في حياته.

Beat It

هي الأغنية السادسة من نفس الألبوم الأسطوري وصدرت عام 1982

Bad

هي أغنية الألبوم الرسمية، وحققت نجاحات كبيرة، وظلت بيبسي تحتفل لحملة الألبوم حتى بعد 25 عامًا على صدوره.

Smooth Criminal

هي أشهر أغاني ألبوم "باد" وصدرت عام 1987 وبطلتها فتاة اسمها آني.

Man In The Mirror

من أشهر الأغاني التي ترفض الاضطهاد، ولاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وتضمنت مشاهدًا لرموز السلام على مستوى العالم.

Black Or White

تدعو لمحاربة العنصرية وكتبها ولحنها مايكل، وتعتبر أول سينجل من ألبومه "دينجورس" وصدرت عام 1991

Earth Song

من أشهر الأغاني التي تطالب بالحفاظ على البيئة والنبات وتوضح حقيقة تدمير الإنسان للأرض وصدرت عام 1995

They don’t care about us

تعتبر من أكثر الأغاني التي ألفها جاكسون وثارت كلماتها الجدل مما دفعه للاعتذار عنها وإصدارها بكلمات معدلة، بسبب اعتقاد الإعلام أنها تدعو للعنصرية.

Remember The Time

الأغنية التي تجسدت قصتها في القدماء المصريين، حيث واجه فيها حبيبته القديمة وذكرها بحبهما متجسدًا في شكل ساحر.