تعادل تونس وأنجولا يتسبب في السخرية من جمهور الزمالك.. "عدوى النحس"

12:16 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2019
تونس تتعادل مع انجولا

تونس تتعادل مع انجولا

كتب: رحاب عبدالراضي

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تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكل فريق في اللقاء، الذي جمع الفريقين في مستهل مشوارهما بكأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة على الأراضي المصرية، خلال الفترة بين 21 من الشهر الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وتقدم منتخب تونس عن طريق يوسف المساكني في الدقيقة 34 من الشوط الأول، من ركلة جزاء، فيما  سجل اللاعب كامبوس لمنتخب أنجولا هدف التعادل أمام المنتخب التونسي في الدقيقة 74.

هذا التعادل تسبب في سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما أطلقوا العديد من الكوميكسات حول هذه النتيجة، وأرجعوا التعادل إلى دعم الزمالك لمنتخب تونس، وتشجيعهم للاعب فريقهم ووخط وسط المنتخب التونسي "فرجاني ساسي"، حيث قالوا إن نحس "الزمالك" وفشله في تحقيق الفوز وتوالي الإخفاقات على فترات متتالية، انتقل إلى "نسور قرطاجة" عند تشجيع جمهور الفريق "الأبيض" لهم، نظرا لعدم توقع أحد هذه النتيجة في مباراة اليوم.

وفيما يلي أبرز الكوميكسات الساخرة:

وشهد اللقاء مشاركة فرجاني ساسي في الدقيقة 67 بدلاً من غيلان الشعلاني لاعب الترجي، وتفاعلت الجماهير الحاضرة في ملعب السويس لحظة نزول فرجاني ساسي لاعب وسط المنتخب التونسي ونادي الزمالك لمباراة منتخب بلاده أمام أنجولا.

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وحرصت الجماهير الموجودة في استاد السويس، بتوجيه هتافات كبيرة لفرجاني ساسي فور نزوله إلى الملعب كبديل في الشوط الثاني.

 

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