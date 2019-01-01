جوجل تطلق رسائل "sms" تشبه التطبيقات الحديثة

أعلنت شركة جوجل إطلاق تقنية الجيل الثاني من الرسائل النصية والتي تمكن المستخدم من إرسال الصور والصوتيات والفيديو.

يذكر أن استخدام الرسائل النصية تضاءل جدا بعد انتشار مواقع المحادثات "what’sapp "Messenger، وغيرها من المواقع التي تتيح للمستخدمين ارسال الصور والفيديوهات والمحادثات الصوتية والتي تتيح إستخدام عدد حروف أكبرمن الرسائل النصية العادية.

ماهو الجيل الثاني في الرسائل النصية؟

هي تقنية "RCS"، من الجيل الثاني تتيح للمستخدمين إستخدام الرسائل المصحوبة بالرسوم والصور والفيديو وعمل مجموعة بين الأصدقاء والتواصل صوتيا وإرسال الملفات والعديد من المميزات الأخري.

ويتم استخدام تلك التقنية عبر تطبيق معين سوف تطلقه جوجل أخرالشهر الجاري يسمى Android messages".