أعلام 7 منتخبات على فرشة «عنتر»: «الضعيف ماليش فيه»

من بين 24 فرقة فى بطولة الأمم الأفريقية، راهن محمود عنتر، بائع أعلام بمنطقة العتبة بوسط القاهرة، على 7 فرق، متوقعاً فوز أحدها بالكأس باعتبارها منتخبات قوية ولها مشجعون فى مصر، وقرر بيع أعلام هذه الدول بجانب علم مصر صاحبة الأرض، وهى: الكاميرون والسنغال وتونس والمغرب ونيجيريا والجزائر.

بائع الأعلام: تتراوح الأسعار بين 20 و40 جنيهاً وكله مستورد ما عدا المصرى

«بدأت أشتغل فى بيع الأعلام بداية من موسم كأس العالم اللى فات، شغلانة مربحة، واتعلمت فيها كتير، فيه فرق بتكون معروفة إنها هتخرج من البطولة بدرى، دول مش ببيع أعلامهم عشان احتمال الخسارة كبير، البائع الذكى هو اللى يشجع اللعبة الحلوة».. كلمات «عنتر» الذى أكد أن الأعلام التى يبيعها مستوردة من الصين ما عدا العلم المصرى: «مش ببيع غير أعلام المنتخبات القوية، عشان اللى بيخرج بدرى ملوش مشجعين كتير فى مصر».

تتراوح أسعار أعلام المنتخبات غير المصرية بين 20 و40 جنيهاً، ويختلف السعر باختلاف الحجم: «العلم المصرى أرخص شوية لأنه مصنوع بأيادى مصرية، لكن الباقى مستورد بيدخل فى سعره تكلفة الشحن»، لافتاً إلى أنه لا يبيع الأعلام فقط، وإنما الأدوات الأخرى المستخدمة فى التشجيع: «السنة دى أجدد حاجة نازلة وعليها إقبال هى الزمارة الغاز، بتطلع صوت أعلى من الزمارة العادية، وكمان سهلة فى الاستخدام، يدوب بتدوس على زرار فتطلع صوت، وعندى كمان الكأس والطاقية، والأسعار من 7 جنيه ونص إلى 20 جنيه».