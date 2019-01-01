أعلام 7 منتخبات على فرشة «عنتر»: «الضعيف ماليش فيه»

09:04 م | الإثنين 24 يونيو 2019
«عنتر» يبيع أعلام 7 منتخبات مرشحة للفوز ببطولة أفريقيا

«عنتر» يبيع أعلام 7 منتخبات مرشحة للفوز ببطولة أفريقيا

كتب: سلمى سمير

أخبار متعلقة

"بجلابية علم مصر".. وحيد جاء من المنصورة ليشجع المنتخب: بنحبك يا بلدنا

"بجلابية علم مصر".. وحيد جاء من المنصورة ليشجع المنتخب: بنحبك يا بلدنا

سيف يبيع زي "توت" بدلا من علم مصر: تشجيع بنكهة فرعونية

سيف يبيع زي "توت" بدلا من علم مصر: تشجيع بنكهة فرعونية

15 كلمة.. إزاي ترحب بجماهير كأس الأمم الأفريقية باللغة الساحلية

15 كلمة.. إزاي ترحب بجماهير كأس الأمم الأفريقية باللغة الساحلية

محل ورد يبيع أعلام مصر وشارات التشجيع: "نشارك الناس فرحتهم بالبطولة"

محل ورد يبيع أعلام مصر وشارات التشجيع: "نشارك الناس فرحتهم بالبطولة"

من بين 24 فرقة فى بطولة الأمم الأفريقية، راهن محمود عنتر، بائع أعلام بمنطقة العتبة بوسط القاهرة، على 7 فرق، متوقعاً فوز أحدها بالكأس باعتبارها منتخبات قوية ولها مشجعون فى مصر، وقرر بيع أعلام هذه الدول بجانب علم مصر صاحبة الأرض، وهى: الكاميرون والسنغال وتونس والمغرب ونيجيريا والجزائر.

بائع الأعلام: تتراوح الأسعار بين 20 و40 جنيهاً وكله مستورد ما عدا المصرى

«بدأت أشتغل فى بيع الأعلام بداية من موسم كأس العالم اللى فات، شغلانة مربحة، واتعلمت فيها كتير، فيه فرق بتكون معروفة إنها هتخرج من البطولة بدرى، دول مش ببيع أعلامهم عشان احتمال الخسارة كبير، البائع الذكى هو اللى يشجع اللعبة الحلوة».. كلمات «عنتر» الذى أكد أن الأعلام التى يبيعها مستوردة من الصين ما عدا العلم المصرى: «مش ببيع غير أعلام المنتخبات القوية، عشان اللى بيخرج بدرى ملوش مشجعين كتير فى مصر».

تتراوح أسعار أعلام المنتخبات غير المصرية بين 20 و40 جنيهاً، ويختلف السعر باختلاف الحجم: «العلم المصرى أرخص شوية لأنه مصنوع بأيادى مصرية، لكن الباقى مستورد بيدخل فى سعره تكلفة الشحن»، لافتاً إلى أنه لا يبيع الأعلام فقط، وإنما الأدوات الأخرى المستخدمة فى التشجيع: «السنة دى أجدد حاجة نازلة وعليها إقبال هى الزمارة الغاز، بتطلع صوت أعلى من الزمارة العادية، وكمان سهلة فى الاستخدام، يدوب بتدوس على زرار فتطلع صوت، وعندى كمان الكأس والطاقية، والأسعار من 7 جنيه ونص إلى 20 جنيه».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالصور| عصابة تعتدي على عائلة كاملة أثناء حفل زفاف ببريطانيا

بالصور| عصابة تعتدي على عائلة كاملة أثناء حفل زفاف ببريطانيا

فرحة العائلة تحولت إلى ذكريات مؤلمة بسبب الاعتداء غير المبرر
تسبب الوفاة المبكرة.. "ناسا" تحذر من أضرار تناول القهوة

تسبب الوفاة المبكرة.. "ناسا" تحذر من أضرار تناول القهوة

كشف العلماء أن تأثير الكافايين بالقهوة ضار جدا بالجسم حيث يحفز الجهاز العصبي المركزي ويرفع معدلات ضربات القلب ويمدد الأوعية الدموية ما يعرض الإنسان لموت المبكر
بديل الـ"6 باكس".. استطلاع: "الراجل أبو كرش" أكثر سعادة وإثارة للنساء

بديل الـ"6 باكس".. استطلاع: "الراجل أبو كرش" أكثر سعادة وإثارة للنساء

وجد استطلاع رأي أجرته شركة ألعاب رياضية أمريكية أن مظهر الكرش أكثر جاذبية بالنسبة للنساء، كما أنه يجعل صاحبه أكثر سعادة.
4 نصائح تجعل باقة الإنترنت تكفيك حتى آخر الشهر

4 نصائح تجعل باقة الإنترنت تكفيك حتى آخر الشهر

مجموعة من النصائح التي يفضل اتباعها لتقليل استهلاك بيانات الإنترنت عبر الهواتف الذكية.
بالصور| شاب يخسر 200 كيلو جرام من وزنه بسبب الجري في تحدي التخسيس

بالصور| شاب يخسر 200 كيلو جرام من وزنه بسبب الجري في تحدي التخسيس

استطاع شاب أمريكي خسارة أكثر من 200 كيلو جرام بسبب شغفه ببرياضة الجري.