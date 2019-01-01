بريطانيا تطلق أول عيادة لعلاج الأطفال من القمار: يدمر العقول

09:00 م | الإثنين 24 يونيو 2019
إحدى ماكينات لعب القمار

إحدى ماكينات لعب القمار

كتب: إنجى الطوخى

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بعد أن وصل حجم الخسائر التى يسببها فى المجتمع الإنجليزى إلى أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترلينى سنوياً، أعلن رئيس هيئة الصحة الوطنية سيمون ستيفنز، إطلاق أول عيادة متخصصة على مستوى العالم فى علاج الأطفال من إدمان لعب القمار.

وبحسب «ستيفنز» فإن العيادة ستوفر مساعدة نفسية للأطفال والمراهقين من سن الـ13، مشيراً إلى ضرورة مساهمة شركات وأندية القمار فى علاجهم: «من المعروف أن لعب القمار يدمر عقل الشباب، وخسائر صناعة القمار ضخمة وتكلف دافعى الضرائب سنوياً أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترلينى، فى المقابل هم لا يدفعون للمجتمع أكثر من 10 ملايين جنيه إسترلينى كمساهمة منهم فى علاج الإدمان».

وذكر تقرير صادر عن لجنة المقامرة، أن الأطفال الذين يلعبون القمار من 11 إلى 16 سنة، قد تضاعف عددهم خلال العامين الماضيين من 450 ألف طفل إلى 550 ألفاً. وبحسب متحدث باسم «GAM FAM»، وهى مؤسسة خيرية تدعم الآباء والأمهات والأطفال الذين يعانون من إدمان القمار: «من المشين أن تضطر منظمة الصحة العالمية إلى دفع تكاليف علاج الإدمان على القمار، بينما تدفع تلك الشركات والأندية أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترلينى، على حملاتها الإعلانية».

خسائر الإنجليز السنوية وصلت إلى 1.2 مليار جنيه إسترلينى

وبينما تم حظر أربعة إعلانات للعب القمار ظهرت فى تطبيق للهواتف الذكية يستخدمه الأطفال، قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك: «كثير من الشباب تتحول حياتهم إلى حالة من الفزع المستمر بسبب المقامرة، لذا أطلقنا هذه العيادات لنساعدهم».

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