المساكني أول لاعب في التاريخ يسجل في 4 نسخ من بطولة أفريقيا

08:41 م | الإثنين 24 يونيو 2019
يوسف المساكني

يوسف المساكني

كتب: أحمد زكريا

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افتتح النجم التونسي يوسف المساكني التهديف لنسور قرطاج، منذ قليل، في أولى مباراياتهم أمام منتخب أنجولا في بطولة امم افريقيا لعام 2019، وبهذا الهدف يدخل النجم التونسي التاريخ باعتباره أول لاعب يسجل في أربع نسخ من البطولة.

وكان أول هدف سجله النجم هو هدف الفوز أمام منتخب المغرب في بطولة أمم أفريقيا لعام 2012 وفاز حينها النسور بهدفين مقابل هدف، وسجل في نفس النسخة في النيجر.

وثاني نسخة سجل فيها المساكني هي نسخة عام 2013 حيث سجل في الجزائر هدف الفوز، بينما في النسخة السابقة سجل اللاعب في شباك منتخب زيمبابوي للنسخة الثالثة.

ومع تسجيله اليوم يرفع التونسي رصيد أهدافه في البطولة إلى 15 هدفا ويدخل التاريخ باعتباره اللاعب الوحيد الذي سجل في أربع نسخ مختلفة.

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