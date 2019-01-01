دراسة: كوب واحد من القهوة يوميا يساعد على خسارة الوزن

أثبتت دراسة جديدة أن تناول كوب من القهوة يوميًا يمكن أن يساعد في التغلب على السمنة.

وجد العلماء أن القهوة يمكن أن تحفز "الدهون البنية" التي تلعب دورًا رئيسيًا في سرعة حرق السعرات الحرارية، والأنسجة الدهنية البنية، المعروفة أيضًا بالدهون البنية، هي واحدة من نوعين من الدهون الموجودة في البشر والثدييات الأخرى.

وتتمثل مهمتها الرئيسية في توليد حرارة الجسم عن طريق حرق السعرات الحرارية، على عكس الدهون البيضاء التي هي نتيجة لتخزين السعرات الحرارية الزائدة، وفقا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية.

يقول الخبراء إن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم منخفض يكون لديهم كمية أكبر من الدهون البنية.

الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون في جامعة نوتنجهام البريطانية، والتي نشرت نتائجها في مجلة Scientific Reports، تتبعت سلسلة من الدراسات التي وجدت مثل هذه الصلة في الحيوانات.

وقال رئيس الفريق البحثي البروفيسور مايكل سيموندز: "الدهون البنيّة تعمل بطريقة مختلفة عن الدهون الأخرى في جسمك وتنتج الحرارة عن طريق حرق السكر والدهون، وغالبًا ما تكون استجابة للبرد".

وتابع سيموندز أنه "زيادة نشاطها يحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم، وكذلك تحسين مستويات الدهون في الدم والسعرات الحرارية المحروقة تساعد في فقدان الوزن، ومع ذلك، حتى الآن، لم ييكن قد توصل أحد إلى طريقة مقبولة لتحفيز نشاطه في البشر".

واستطرد الأستاذ في جامعة نوتنجهام "هذه هي الدراسة الأولى في البشر التي تظهر أن شيئًا مثل فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر على وظائف الدهون البنية لدينا".

وأشار البروفسورسيموندز إلى أن "الآثار المحتملة لنتائجنا كبيرة إلى حد بعيد، لأن السمنة تشكل مصدر قلق كبير على المجتمع ولدينا أيضًا وباء مرض السكري المتنامي وقد تكون الدهون البنية جزءًا من الحل في معالجتها".

وبدأ فريق البحث بسلسلة من دراسات الخلايا الجذعية لمعرفة ما إذا كان الكافيين سيحفز الدهون البنية، وبمجرد العثور على الجرعة المناسبة، انتقلوا بعد ذلك إلى البشر لمعرفة ما إذا كانت النتائج متشابهة.

واستخدم الفريق تقنية التصوير الحراري غير الغازية التي تساعد على تحديد موقع الدهن البني وتقييم قدرته على إنتاج الحرارة، لتتبع الدهون البنية في الجسم.

واختتم البروفيسور سيموندز "من عملنا السابق، عرفنا أن الدهن البني يقع بشكل أساسي في منطقة الرقبة، لذلك تمكنا من تصوير شخص ما بشكل مستقيم بعد تناول مشروب لمعرفة ما إذا كانت الدهن البنية أكثر حرارة، وكانت النتائج إيجابية، ونحن بحاجة الآن إلى التأكد من أن الكافيين كأحد مكونات القهوة هو بمثابة محفز أو إذا كان هناك مكون آخر يساعد في تنشيط الدهون البنية".