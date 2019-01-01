"توي ستوري 4" يحقق 18 مليون دولار ويتصدر إيرادات السينما الأمريكية

12:25 م | الإثنين 24 يونيو 2019
توي ستوري

توي ستوري

كتب: الوطن

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أظهرت نتائح أولية لدور العرض في أمريكا الشمالية، حجم الإيرادات التي حققتها الأفلام المعروضة للجمهور هذا الأسبوع، إذ بلغ حجم ايرادات الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "توي ستوري 4" 18 مليون دولار، ليتصدر إيرادات السينما.

وجاء فيلم الرعب الجديد "لعبة الطفل" (تشايدلدس بلاي) في المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار، وهو من بطولة أوبري بلازا وجابرييل باتمان ومارك هاميل وإخراج لارس كليفبرج، واحتفظ فيلم "علاء الدين" بالمركز الثالث، محققا إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار، بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث وإخراج جاي ريتشي.

فيما تراجع فيلم الخيال العلمي الكوميدي "رجال ذوو سترات سوداء: كل العالم" (من إن بلاك: إنترناشيونال) من المركز الأول إلى المركز الرابع، مسجلا إيرادات 10.8 مليون دولار، كما تراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" (ذا سيكرت لايف أوف بيتس) من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات 10.3 مليون دولار.

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