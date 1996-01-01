أساطير كان| الجوهري .. الوحيد الذي أحرز بطولة أفريقيا لاعبا ومدربا

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء، ما يجعل البطولة أشد تنافسًا وأكثر احتواء للنجوم، الذين يسعى كل منهم للظهور بشكل لائق ومساعدة منتخبه على الفوز، لكن ماذا عن تاريخ نجوم البطولات الأفريقية السابقة؟.

ثاني بطولات "كان" أقيمت في العام 1959 بمصر، وكان نجمها الأول وهدافها هو اللاعب المصري الراحل محمود الجوهري الشهير بـ"الجنرال"، وترصد "الوطن" في السطور التالية محطات بارزة في حياته، وإنجازاته في العرس الأفريقي:

مولده

ولد الجوهري في 20 يناير 1938، وانضم لصفوف النادي الأهلي وعمره 17 عاما، حتى أصبح أحد عناصره البارزة في الفترة من 1955 حتى 1964، وحقق مع الفريق الأحمر 6 ألقاب في بطولة الدوري الممتاز، و3 بطولات بكأس مصر.

رحلته الكروية مع منتخب مصر

انضم الجوهري لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا عام 1959 وحقق الفوز باللقب الثاني لمنتخب الفراعنة على التوالي، وتم تتويجه هدافا للبطولة، إذ أحرز 3 أهداف خلال البطولة.

ولم يكن يعلم الجوهري أنّه بعد مرور نحو 40 عاما سيكون مدربا لمنتخب الفراعنة ويفوز باللقب الأفريقي، إذ قاد منتخب مصر في أمم أفريقيا التي أقيمت ببوركينا فاسو عام 1998 وحقق الفوز باللقب على حساب جنوب أفريقيا، ليكون أول شخص يفوز بالبطولة الأفريقية لاعبا ومدربا.

وتأهل الجوهري مع منتخب الفراعنة إلى كأس العالم 1990، وهي ثاني مرة في تاريخ المنتخب الوطني التي يتأهل فيها لكأس العالم.

مديرا فنيا لقطبي الكرة المصرية وعدد من الأندية العربية

الجوهري هو المدير الفني المصري الوحيد الذي تولى تدريب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وحقق معهما بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، الأولى مع النادي الأهلي في العام 1982، والثانية مع نادي الزمالك في العام 1993، وتوّج الجوهري أيضا بلقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكأس مع النادي الأهلي، وكأس السوبر الأفريقي مع الزمالك، الذي اقتنص اللقب من الأهلي في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج عام 1994.

حقق "الجنرال" نجاحا في عددا من التجارب التدريبية خارج مصر، سواء على صعيد الأندية أوالمنتخبات، إذ درّب فريق أهلي جدة وفريق اتحاد جدة وفريقي الشارقة والوحدة الإماراتيين، وكان مدرب منتخب سلطنة عمان في كأس الخليج عام 1996، ومنتخب الأردن الذي تأهل معه للمشاركة في كاس الأمم الآسيوية 2004.

وفاته

بعد صراع مع المرض تعرض الجوهري للإصابة بجلطة دماغية، أدت إلى نزيف في المخ، ونقل إثر ذلك إلى أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، ليعلن الأطباء وفاته إكلينيكيا، وفي صباح الإثنين 3 سبتمبر عام 2012، فارق الجوهري الحياة عن عمر ناهز 74 عاما إثر أزمة قلبية حادة.