وظيفة الأحلام.. سافر إلى 6 منتجعات فاخرة واحصل على 160 ألف جنيه

يبحث موقع سياحي عبر الإنترنت عن شخص محظوظ يقضى وقتا رائعا في السفر والإقامة في فنادق ومنتجعات فاخرة في أمريكا ويتقاضى 10 آلاف دولار (167 ألف جنيه مصري)، خلال فصل الصيف.

ويطلق موقع "hotels.com" المتخصص في التقييمات السياحية والفندقية والغذائية، اسم Poolhop على الوظيفة التي يبحثون عن شخص يشغلها، بحسب موقع "big seven travel".

ووظيفة poolhop السفر إلى بعض أكثر الفنادق روعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، واحتساء مشروبات الفواكه المتنوعة، والتقاط بعض الصور، وتقييم هذه الفنادق وخدمتها في النهاية.

سيدفع الموقع لمن سيقع عليه الاختيار 10 آلاف دولار مقابل وقته والسفر والسكن في 6 منتجعات فندقية رائعة.

أما المنتجعات الذي من المفترض أن يقيم بها سعيد الحظ الفائز بالوظيفة فهي:

"فور سيزونز هوالاي" الموجود في كونا بمنطقة هاي.

"موندريان لوس أنجلوس" الواقع في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

"إس إل إس لاس فيجاس" الموجود في لاس فيجاس بنيفادا.

"جاردن أوف ذا جودز كلوب آند ريزورت" في كولورادو سبرينجز في كولورادو.

"ذا ويليام فال هوتل" الموجود في بروكلين بنيويورك.

"فندق ناشونال" بميامي في فلوريدا.

وعن التقديم للوظيفة، فآخر موعد هو يوم 25 يونيو، أي بعد يومين فقط، عبر موقع "hotels.com".