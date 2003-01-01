مريام فارس.. تسلقت سلم النجومية باللهجة المصرية وسقطت دونها

10:16 م | الأحد 23 يونيو 2019
ميريام فارس

ميريام فارس

كتب: أحمد زكريا

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مريام فارس، المطربة التي حققت شعبيتها في الوطن العربي بالأغاني التي نطقتها باللهجة المصرية، عادت ومسحت كل هذا النجاح بإساءة، قالت إنها غير مقصودة، بلسانها اللبناني، وكأنها عندما تخلت عن اللسان المصري سقطت في إهانة الأرض التي حملت النجومية لها، كما أكدت بنفسها.

المطربة اللبنانية اعتذرت للجمهور المصري، معبرة عن امتنانها واعتزازها بالشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وذلك خلال مكاملة هاتفية للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وأكّدت "ميريام"، في بيان أصدرته اليوم، "سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، ضمن فعاليات مهرجان موازين، مشيرة إلى أنَّه "جرى فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق، وأنَّه تم تحريف المعنى"، موضحة أنَّه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها وتقديرها لمصر وشعبها.

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس تعرضت إلى حملة انتقادات على خلفية تصريحاتها التي أدلت بها في أحد المؤتمرات الصحفية، واعتبرها كثيرون تمثل "هجوم" على مصر والمصريين.

ومن الملفت أن انطلاقة مريام فارس كانت من مصر، بعدما قدمت عددًا من الأغنيات باللهجة المصرية نرصدها على النحو التالي:

ألبوم أنا والشوق 2003

صدر ألبوم أنا والشوق عام 2003 الذي تكون من 8 أغاني، وتواجد فيه أغنية واحدة باللهجة المصرية وهي ألأغنية التي تحمل إسم الألبوم أنا والشوق، ولكن لم يلق الألبوم نجاحا كبيرا سوي الأغنية الرئيسية له التي تحقق الآن على موقع يوتيوب أكثر من 23 مليون مشاهدة بالرغم من صدورها قبل 16 عاما.

ألبوم ناديني 2005

بعد التنبه بنجاح الأغاني أكثر من غيرها طرحت النجمة ألبوم ناديني والذي احتوى على عشر أغان منهم 8 أغان باللهجة المصرية، ويعتبر هذا الألبوم هو انطلاقة النجمة اللبنانية، حيث نجح عدد كبير منه وسط الشارع المصري ونشر النجمة بصورة أوسع، حيث احتوي على أشهر الأغاني في حياتها الفنية، وهم واحشني إيه وناديني التي تحمل أسم الألبوم.

ألبوم بتقول إيه 2008

يعد أشهر ألبوم لمريام فارس بالرغم من وجود أكثر أغانيه باللهجة اللبنانية إلا أن أشهر الأغاني به كانت أغاني مصرية وتعتبر هي أنجح أغاني قدمتها النجمة اللبنانية حتي الآن وهي أغنية مش أنانية التي حصدت على موقع يوتيوب أكثر من 26 مليون مشاهدة، وأغنية إيه اللي بيحصل والتي حصدت 32 مليون مشاهدة.

وكانت ميريام فارس اختتمت بيان اعتذارها قائلة: "أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب. يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر، أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة "تحيا مصر" أعيد وأكرر: "تحيا مصر".

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