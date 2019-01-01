عمره 6 سنوات.. "ميسي البرازيلي" يخطف الأنظار في "كوبا أمريكا"

11:30 م | السبت 22 يونيو 2019
ليونيل ميسي مايير دوس سانتوس

ليونيل ميسي مايير دوس سانتوس

كتب: الوطن

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بسبب عشقه وحبه الشديد لنجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لفت صبي برازيلي صغير اهتمام وسائل الإعلام، في الوقت الذي يستمتع فيه العالم بمتابعة مباريات "كوبا أمريكا".

وسماه والده "ليونيل ميسي"، بسبب عشقهما القوي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي- وفقا لما نقلت "سكاي نيوز" عن موقع "سبورت إنجليش".

ليونيل ميسي مايير دوس سانتوس، هو اسم الصبي صاحب الـ6 سنوات، الذي ولد يوم 14 سبتمبر 2012.

سافر ليونيل ميسي البرازيلي مع والديه إلى موقع إحدى مباريات منتخب الأرجنتين في البرازيل، البتي تستضيف بطولة "كوبا أمريكا" الجارية، متمنيا أن يلتقي نجمه المفضل، إلا أنه لم ينجح سوى في رؤية حافلة المنتخب وهي تمر بالقرب منه.

ويلعب ميسي مايير دوس سانتوس كرة القدم، في مركز المهاجم، ويأمل في أن ينجح في يوم ما بلقاء مثله الأعلى، ميسي الأرجنتيني.

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