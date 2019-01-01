حراس العرين| إكرامي وحش أفريقيا بدأ في سن 18 عاما وخاض 350 مباراة

أقيمت النسخة التاسعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عام 1974، والتي استضافتها مصر للمرة الثانية حتى ذلك التاريخ، بعد أن استضافت النسخة الثانية التي أقيمت عام 1959، وشهدت البطولة مشاركة 8 منتخبات أفريقية تم تقسيمها على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر وزامبيا وأوغندا وساحل العاج، وأقيمت مبارياتها على استاد القاهرة وملعب المحلة، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وزائير وغينيا وموريشيوس، وأقيمت مبارياتها على استاد الإسكندرية وملعب دمنهور.

تولى حراسة مرمى منتخب مصر في هذه البطولة إكرامي أحمد الشحات، لاعب الأهلي حينها، وولد إكرامي في 14 أكتوبر 1954، بالسويس، وانضم للأهلي عام 1969، ولعب أولى مبارياته مع الأهلي وهو لم يتجاوز الـ18 عاما أمام الاتحاد بمسابقة الدوري باستاد القاهرة والتي خسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وتولى إكرامي حراسة مرمى النادي الأهلي مدة 17 عاما، حصل خلالها على العديد من البطولات من بينها بطولة الدوري العام 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات، بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكأس ثلاث مرات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.

وعلى المستوى الدولي لعب إكرامي لمنتخب مصر حوالي 50 مباراة وفاز معه بكأس فلسطين عام 1975 وساهم في صعود المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية عامي 1980 و1984 واعتزل الكرة عام 1989 بعد أن حرس مرمى الأهلي في حوالي "300 مباراة" وهو رقم قياسي.

وبعد الاعتزال اتجه إكرامي للتدريب وعمل مدربا لحراس مرمى الأهلي لفترة طويلة حقق فيها الفريق العديد من البطولات منها الفوز ببطولة الدوري سبع مرات متتالية وقام بتدريب الحراس أحمد شوبير والحضري وأمير عبد الحميد وغيرهم.

وعمل إكرمي فترة بمجال التمثيل وشارك في 4 أفلام هي "يا رب ولد" مع فريد شوقي وسمير غانم وأحمد راتب، "مرسي فوق مرسي" تحت مع محمود ياسين وناهد شريف، "رجل فقد عقله" مع فريد شوقي وعادل إمام وسهير رمزي، "إحنا بتوع الإسعاف" مع سمير غانم وأمين الهنيدي.