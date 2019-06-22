راقصو التنورة فى افتتاح بطولة أفريقيا: مشاركتنا شرف كبير

لم تسع الفرحة قلوبهم عندما أبلغهم أحد أصدقائهم بإعلان الاتحاد الأفريقى، الذى يطلب راقصى تنورة، تحضيراً لإقامة حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، لم يمر الكثير من الوقت ليُسرع الصديقان، وهما من أبناء مدينة المنصورة، للتقديم، أملاً فى المشاركة فى هذا الحدث الذى كان متوقعاً أن يكون ضخماً وذا مستوى عالٍ.

قبل 3 أسابيع من انطلاق البطولة خضع على يحيى، أحد راقصى التنورة فى حفل الافتتاح، للتدريب داخل استاد القاهرة برفقة 99 من الراقصين الذين جاءوا من أماكن مختلفة، تم اختيارهم بعد خضوعهم لعدد من الاختبارات، ليكون من نصيبه المشاركة التى أعد لها ملابس بيضاء اشترط تزيينها بالإضاءة الملونة: «فيه ناس كتيرة قدّمت، لكن اللى اتقبل 100 راقص فقط، كنا 96 مشارك فى الاستاد، و4 كانوا احتياطى، وكان فيه إرشادات علشان نبعد عن الصواريخ بمسافة علشان حمايتنا».

لحظات جميلة عاشها «يحيى» لن تُمحى من ذاكرته، خاصة أنها المرة الأولى التى يشارك بها فى عرض ضخم فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أن هتافات الجماهير بمصر أشعلت حماسهم بمجرد دخولهم أرض الاستاد، وبعد أن انتهوا من العرض شاهدوا مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى من خلال هواتفهم المحمولة خلال رحلة عودتهم إلى المنصورة: «الدنيا كانت منظمة لأعلى درجة، وماشُفناش غير الفنان حكيم والفرقة الأفريقية، كل حاجة ليها وقتها، إحنا أول ما خلصنا، الأمن مانع أى حد ينتظر لبعد المباراة، سافرنا بلدنا، وتابعنا المباراة على التليفون».

أكدوا أن التنظيم الجيد حرمهم من متابعة مباراة مصر

شعور بالرهبة امتلك إسلام حسن، بمجرد رؤيته الأجواء وأعداد الجماهير الحاضرة، رغم أنها لم تكن المرة الأولى التى يشارك فيها بافتتاح بطولة رياضية، مما زاد من تركيزه لتقديم أفضل ما لديه أثناء العرض: «صوت الناس وهى بتهتف تقول مصر، وشكلهم جوا الاستاد حاجة عظيمة وشرف ليا إنى شاركت فى افتتاح البطولة وهتفضل ذكرى حلوة جوايا».